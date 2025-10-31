Ha vettél ilyet a gyereknek, ne használd tovább, mert veszélyes!

Termékvisszahívást rendelt el a fogyasztóvédelem, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a közösségi oldalán. Az azonnali visszahívás oka, hogy mérgezők lehetnek ezek a Mancs őrjárat mintás konyhai eszközök.

A termékvisszahívás a Mancs Őrjárat mintájú konyhai eszközöket érinti

Forrás: NKFH

Termékvisszahívás – nehézfém oldódott ki a Mancs Őrjárat mintás konyhai eszközökből

A közleményben leírják: az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján, vállalati önellenőrzés során határérték feletti ólomkioldódást mértek Kínából származó, gyermekeknek szánt konyhai eszközökből (Mancs őrjárat motívumos kerámia tányér, bögre és tál).

Megtették a szükséges intézkedéseket

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Pepco Hungary Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

PLU 620733 Mancs Őrjárat mintás kerámia bögre 230 ml

PLU 620734 Mancs Őrjárat mintás kerámia tál 540 ml

PLU 620736 Mancs Őrjárat mintás kerámia tányér 19 cm

Kínai gyártó: Zeal Ceramics LTD Shenzen

Lengyel kereskedő: Pepco Poland Sp z o.o

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát. A NKFH azt kéri, hogy aki a termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!