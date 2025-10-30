Ennek a multinak ne idd meg a szénsavmentes ásványvizét! Visszahívták az üzletekből

Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott másfél literes kiszerelésű Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz fogyasztói visszahívását kezdeményezte. A termékvisszahívás oka, hogy az ásványvízben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön.

A termékvisszahívás az Auchan egyik ásványizére vonatkozik

Forrás: NKFH

Termékvisszahívás mikrobiológiai eltérés miatt

Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a fogyasztóvédelem nyomonköveti.

Arra kérik a fogyasztókat, amennyiben vásároltak a termékekből, azt ne fogyasszák el!