Fogyasztóvédelem

1 órája

Ennek a multinak ne idd meg a szénsavmentes ásványvizét! Visszahívták az üzletekből

Címkék#NKFH#Auchan Kedvenc Primavera#ásványiz#vizsgálat#termékvisszahívás

Mikrobiológiai eltérést állapított meg a vizsgálat ennél a terméknél. Az másfél literes Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvizet érinti a termékvisszahívás

Korosa Titanilla
Ennek a multinak ne idd meg a szénsavmentes ásványvizét! Visszahívták az üzletekből

A termékvisszahívás az Auchan egyik ásványizére vonatkozik

Forrás: NKFH

Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott másfél literes kiszerelésű Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz fogyasztói visszahívását kezdeményezte. A termékvisszahívás oka, hogy az ásványvízben egy önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai eltérést mutattak ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) csütörtökön.

termékvisszahívás - Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz
A termékvisszahívás az Auchan egyik ásványizére vonatkozik
Forrás: NKFH

Termékvisszahívás mikrobiológiai eltérés miatt 

Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a fogyasztóvédelem nyomonköveti. 

Arra kérik a fogyasztókat, amennyiben vásároltak a termékekből, azt ne fogyasszák el! 

 

