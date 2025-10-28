Jobb, ha odafigyel, mert megváltozik a temetőlátogatás ideje ebben a zalai sírkertben

A temetők ünnepi nyitvatartásával kapcsolatban a legfontosabb: október 29-e szerda és november 2-a vasárnap között a Tripammer utcai köztemetőbe a gépkocsival való behajtás tilos. Kivételes esetek azért vannak: mozgáskorlátozott kártyával október 29-től október 31-ig (szerda, csütörtök, péntek) 7 órától lehet személygépkocsival a temetőbe behajtani és 12 óráig el kell hagyni a temető területét. Ugyanakkor fontosnak tartották kiemelni, hogy november 1-jén és 2-án mozgáskorlátozott kártyával sem lehet a sírkertbe behajtani. Ez vonatkozik a kirendeltségi temetőkre is: Kiskanizsa, Bajcsa, Sánc, Bagola, Fakos, Palin, Korpavár, Miklósfa. A Tripammer utcai köztemető temetőgondnokságán november 1-jén szombaton 8 és 16 óra között tartanak ügyeletet.

Temetők ünnepi nyitvatartása Nagykanizsán: