Jobb, ha odafigyel, mert megváltozik a temetőlátogatás ideje ebben a zalai sírkertben

Mindenszentek környékén alaposan megváltozik a látogatási rend a nagykanizsai temetők környékén is. A Via Kanizsa Városüzmeltető Nonprofit Zrt. nemrégiben a cég internetes oldalán jelentette be a temetők ünnepi nyitvatartását, és más tudnivalókat.

Benedek Bálint

A temetők ünnepi nyitvatartásával kapcsolatban a legfontosabb: október 29-e szerda és november 2-a vasárnap között a Tripammer utcai köztemetőbe a gépkocsival való behajtás tilos. Kivételes esetek azért vannak: mozgáskorlátozott kártyával október 29-től október 31-ig (szerda, csütörtök, péntek) 7 órától lehet személygépkocsival a temetőbe behajtani és 12 óráig el kell hagyni a temető területét. Ugyanakkor fontosnak tartották kiemelni, hogy november 1-jén és 2-án mozgáskorlátozott kártyával sem lehet a sírkertbe behajtani. Ez vonatkozik a kirendeltségi temetőkre is: Kiskanizsa, Bajcsa, Sánc, Bagola, Fakos, Palin, Korpavár, Miklósfa. A Tripammer utcai köztemető temetőgondnokságán november 1-jén szombaton 8 és 16 óra között tartanak ügyeletet.

Temetők ünnepi nyitvatartása Nagykanizsán:

  • október 29. szerda 6-20 óráig
  • október 30. csütörtök 6-20 óráig
  • október 31. péntek 6-20 óráig
  • november 1. szombat 6-22 óráig
  • november 2. vasárnap 6-22 óráig
  • november 3. hétfő 7-18 óráig
  • november 4. kedd 7-18 óráig

 

