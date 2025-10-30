1 órája
Ez a zalai temető felkészült az emlékezők fogadására (galéria)
A mindenszentek ünnepe előtt elvégzett felújításokról tartottak sajtótájékoztatót a nagykanizsai Tripammer utcai köztemetőben. A temetői utak felújítása időszerű és szükséges volt. Hogy a temetőben hol és milyen beruházások történtek, arról portálunkon is beszámolunk.
A temetői utak felújítása rendben lezajlott, több száz méteren
Fotó: Szakony Attila
A temetői utak felújítása kapcsán Horváth Jácint polgármester és Szabó István, a VIA Kanizsa NZRt. vezérigazgatója beszélt a helyszínen. A városvezető kiemelte: a beruházás értéke 19,9 millió forint, amelyet az önkormányzat saját forrásból biztosított. A Tripammer utcai temetőben több útszakasz teljesen megújult – új aszfalt és kavicsburkolatok, térköves felületek, vízelvezetés és akadálymentes rámpa is készült. A Miklósfai temetőben a ravatalozó melletti utat is helyreállították a szakemberek. A VIA Kanizsa munkatársai a Bauterc–Prizma Kft. közreműködésével végezték el a temető útjainak felújítását, hogy biztonságosabb és rendezettebb környezet fogadja a látogatókat.
Temetői utak felújítása: folytatják a munkát
– Folyamatban van emellett a temetői közvilágítás fejlesztése – folytatta Horváth Jácint. – A sírkertekbe látogatók egyes helyeken már korszerű LED-es világítással találkoznak, de a következő hetekben még a korszerűsítés folytatódik. Emellett hamarosan megtörténik annak a digitális térképnek az elkészítése, amely a nyughelyeket könnyen kereshetővé és beazonosíthatóvá teszi.
Rendezett állapotok
Szabó István hozzátette: a munkálatok során több temetői szakasz megújult, javítva a közlekedés feltételeit és a temetők rendezettségét. A beruházás során a füves-földes felső rétegek eltávolítását követően mészkő ágyazat és zúzalékos zárás készült, több helyszínen új térkő- és aszfaltburkolatot alakítottak ki.
A Tripammer utcai temetőben végzett fejlesztések:
- A Tripammer utcai bejárattól északra, a kiemelt sírhelyekig vezető 136 méteres út teljes felújítása.
- Az északi parcellában a kiemelt és urnasírhelyek melletti 97 méteres út megújítása, kerti szegélyek elhelyezésével.
- A keleti kriptasor előtti 206 méteres út felújítása.
- Az 5–6 és 12–13. parcellák közötti aszfaltos út 92 méter hosszban új aszfaltburkolatot kapott, padkarendezéssel.
- A nyugati kriptasor előtti megsüllyedt térkőburkolatot 78,2 méter hosszban helyreállították.
- A gondnoksági épület környezetében a burkolt felületek teljes megújítása és akadálymentes rámpa.
- Nyugati új kriptasor előtti aszfaltos járdától délre lévő járda felújítása a hátsó kis kaputól bevezető útig 103,4 méter hosszban.
- A 2-4, illetve 7-10/1 parcellák közötti 152 méteres út felújítása.
Temetői újdonságok NagykanizsánFotók: Szakony Attila
