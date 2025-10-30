Ez a zalai temető felkészült az emlékezők fogadására (galéria)

A temetői utak felújítása kapcsán Horváth Jácint polgármester és Szabó István, a VIA Kanizsa NZRt. vezérigazgatója beszélt a helyszínen. A városvezető kiemelte: a beruházás értéke 19,9 millió forint, amelyet az önkormányzat saját forrásból biztosított. A Tripammer utcai temetőben több útszakasz teljesen megújult – új aszfalt és kavicsburkolatok, térköves felületek, vízelvezetés és akadálymentes rámpa is készült. A Miklósfai temetőben a ravatalozó melletti utat is helyreállították a szakemberek. A VIA Kanizsa munkatársai a Bauterc–Prizma Kft. közreműködésével végezték el a temető útjainak felújítását, hogy biztonságosabb és rendezettebb környezet fogadja a látogatókat.

A temetői utak felújítása a Tripammer utcai köztemető több részét érintette

Fotó: Szakony Attila

Temetői utak felújítása: folytatják a munkát

– Folyamatban van emellett a temetői közvilágítás fejlesztése – folytatta Horváth Jácint. – A sírkertekbe látogatók egyes helyeken már korszerű LED-es világítással találkoznak, de a következő hetekben még a korszerűsítés folytatódik. Emellett hamarosan megtörténik annak a digitális térképnek az elkészítése, amely a nyughelyeket könnyen kereshetővé és beazonosíthatóvá teszi.

Rendezett állapotok

Szabó István hozzátette: a munkálatok során több temetői szakasz megújult, javítva a közlekedés feltételeit és a temetők rendezettségét. A beruházás során a füves-földes felső rétegek eltávolítását követően mészkő ágyazat és zúzalékos zárás készült, több helyszínen új térkő- és aszfaltburkolatot alakítottak ki.

A temetőgondnokság előtt rámpa épült és térkövekkel rakták ki a járdát is

Fotó: Szakony Attila

A Tripammer utcai temetőben végzett fejlesztések: