Temetőbejárás

1 órája

Temetőlátogatás: még a fogászat udvarán is megállhat! Minden információi itt, egy helyen (galéria, videó)

Közeledik mindenszentek és halottak Napja. Zalaegerszegen temetőbejáráson tájékoztatták a sajtó képviselőit a temetői nyitvatartás rendjéről, a temetői parkolás könnyítéséről, újdonságokról, egyszóval mindenről, amit ezekben a napokban tudni érdemes.

Mozsár Eszter
A mindenszenteki és halottak napi sajtótájékoztatón Sándor Dénes, dr. Éder Tamás, Sziva Adrienn és Gecse Péter.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A két köztemetőben (Göcseji úti és Újtemető) információs táblákat helyeztek ki a könnyebb tájékozódás érdekében, közölte Sziva Adrienn, a Városgazdálkodási Kft. Kegyeleti Ágazatának vezetője. A két sírkert november 1-jén és másodikán reggel 6 és 20 óra között lesz nyitva. Mindkét hely környékén forgalmi rend változásra kell számítani. Sírhelyváltásra nincs lehetőség a hétvégén, azt az ügyfélszolgálati irodában hétköznapokon tegyék meg. A Kertvárosi altemplom reggel 7-19 óra között tart nyitva, a peremkerületekben és a hősi sírkertekben a temetői nyitvatartás folyamatos. A MÁV Csoport 5T jelzéssel rásegítő járatokat indít november 1-jén, szombaton 13 órától 30 percenként a Kovács Károly térről, tette hozzá Sziva Adrienn. A temetői parkolás rendjéről Gecse Péter alpolgármester és a rendőrség képviselője tájékoztatott. 

temetői parkolás és nyitvartás sajtótájékoztató Zalaegerszegen
A temetői parkolás és nyitvatartás mellett az újdonságokról is szó esett. Sziva Adrienn az új tájékoztató táblát mutatja. 
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Temetői parkolás, ezt ajánlotta a vállalkozó

A parkolási gondok enyhítése érdekében a Göcseji úti temető mellett épülő szájsebészeti klinika csütörtök reggeltől vasárnap estig megnyitja ideiglenesen a 28 férőhelyes parkolót. Zalaegerszegen a 17 temetőből 11 működik, közülük kettő hősi temetkezési hely. A sírkertek üzemeltetését a Városgazdálkodási Kft. végzi, a munkatársak már hetekkel ezelőtt megkezdték a karbantartásokat. Az Újtemetőben idén az ivóvíz-rekonstrukció harmadik üteme valósult meg, valamint a szennyvízhálózat-rekonstrukció első üteme, aminek munkálatai még tél előtt folytatódnak. A külvárosi temetőkre is folyamatosan figyelnek, legutóbb a botfai városrészben újították meg a ravatalozó tetejét, sorolta Gecse Péter. 

Temetőbejárás: legyünk elővigyázatosak a temetőben és otthon is

Dr. Éder Tamás, a Zalaegerszegi Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki vigyázzon értékeire, a gépjárműveket és a lakásokat is gondosan zárják be. A közlekedők fokozottan figyeljenek egymásra, akár gyalogosan, kerékpárral vagy autóval érkeznek. Sándor Dénes, a Rendért Egyesület vezetője elmondta, mintegy 30 tagjuk figyel a közbiztonságra az ünnepek idején. 

Temetőbejárás volt Zalaegerszegen

Fotók: Pezzetta Umberto

 

