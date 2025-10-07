október 7., kedd

Amália névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folytatják az aszfaltozást

41 perce

Teljes útzár béníthatja a forgalmat szerdán is a zalai városban (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Rózsa utca#személyautó#forgalom#autóbusz

Portálunk beszámolt, a nagykanizsaiak pedig felkészültek és nem okozott a közlekedésben különösebben nagy zavart a Hevesi utca lezárása. A munkák folytatódnak, hiszen szerdán a Rózsa utca jut hasonló sorsra. Hogy hol és mikortól várható teljes útzár, az cikkünkből kiderül.

Benedek Bálint
Teljes útzár béníthatja a forgalmat szerdán is a zalai városban (galéria, videó)

Teljes útzár a Hevesi utca csomópontjában. Szokatlan pillanat, amikor a busz a Szolgáltatóház parkolója felé veszi az irányt

Fotó: Szakony Attila

A teljes útzárról portálunk is beszámolt. Úgy látszik a kanizsaiak ezt olvasták, s betartották a kivitelezők kérését, tehát távol maradtak a csomóponttól. Reggel, a lezárás idejére szinte teljesen eltűntek az autók a környékről. Amelyik sofőr mégis ezt az útvonalat szerette volna választani, azt a terelésben segédkező munkások visszafordították. A menetrend szerint közlekedő autóbuszok a Szolgáltatóház mögötti parkolón keresztül kerülték ki a kereszteződést. Hiába a lezárás, a figyelmeztető táblák erdeje, két személyautót vezető, idős sofőr valahogy mégis behajtott a lezárt részre. Egyikőjüket az építők, a másikat pechjére a rendőrök terelték ki a kordonok közül.

teljes útzár
Az aszfaltozógép akcióban, ezért volt szükség a teljes útzárra
Fotó: Szakony Attila

Teljes útzár: a Rózsa utca következik

Az építkezés folytatódik október 8-án szerda 8 órától a csomópontban a Rózsa utcát mindkét irányban lezárják az aszfaltozási munkák miatt, várhatóan kora délutánig.

Aszfaltozás a Hevesi utcában

Fotók: Szakony Attila

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu