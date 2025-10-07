Teljes útzár béníthatja a forgalmat szerdán is a zalai városban (galéria, videó)

A teljes útzárról portálunk is beszámolt. Úgy látszik a kanizsaiak ezt olvasták, s betartották a kivitelezők kérését, tehát távol maradtak a csomóponttól. Reggel, a lezárás idejére szinte teljesen eltűntek az autók a környékről. Amelyik sofőr mégis ezt az útvonalat szerette volna választani, azt a terelésben segédkező munkások visszafordították. A menetrend szerint közlekedő autóbuszok a Szolgáltatóház mögötti parkolón keresztül kerülték ki a kereszteződést. Hiába a lezárás, a figyelmeztető táblák erdeje, két személyautót vezető, idős sofőr valahogy mégis behajtott a lezárt részre. Egyikőjüket az építők, a másikat pechjére a rendőrök terelték ki a kordonok közül.

Az aszfaltozógép akcióban, ezért volt szükség a teljes útzárra

Fotó: Szakony Attila

Teljes útzár: a Rózsa utca következik

Az építkezés folytatódik október 8-án szerda 8 órától a csomópontban a Rózsa utcát mindkét irányban lezárják az aszfaltozási munkák miatt, várhatóan kora délutánig.