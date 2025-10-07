41 perce
Teljes útzár béníthatja a forgalmat szerdán is a zalai városban (galéria, videó)
Portálunk beszámolt, a nagykanizsaiak pedig felkészültek és nem okozott a közlekedésben különösebben nagy zavart a Hevesi utca lezárása. A munkák folytatódnak, hiszen szerdán a Rózsa utca jut hasonló sorsra. Hogy hol és mikortól várható teljes útzár, az cikkünkből kiderül.
Teljes útzár a Hevesi utca csomópontjában. Szokatlan pillanat, amikor a busz a Szolgáltatóház parkolója felé veszi az irányt
Fotó: Szakony Attila
A teljes útzárról portálunk is beszámolt. Úgy látszik a kanizsaiak ezt olvasták, s betartották a kivitelezők kérését, tehát távol maradtak a csomóponttól. Reggel, a lezárás idejére szinte teljesen eltűntek az autók a környékről. Amelyik sofőr mégis ezt az útvonalat szerette volna választani, azt a terelésben segédkező munkások visszafordították. A menetrend szerint közlekedő autóbuszok a Szolgáltatóház mögötti parkolón keresztül kerülték ki a kereszteződést. Hiába a lezárás, a figyelmeztető táblák erdeje, két személyautót vezető, idős sofőr valahogy mégis behajtott a lezárt részre. Egyikőjüket az építők, a másikat pechjére a rendőrök terelték ki a kordonok közül.
Teljes útzár: a Rózsa utca következik
Az építkezés folytatódik október 8-án szerda 8 órától a csomópontban a Rózsa utcát mindkét irányban lezárják az aszfaltozási munkák miatt, várhatóan kora délutánig.
Aszfaltozás a Hevesi utcábanFotók: Szakony Attila
