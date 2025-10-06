október 6., hétfő

5 órája

Teljes útzár újra: megbénulhat a zalai város forgalma, ha nem figyel a lezárásokra

Teljes útzár béníthatja meg Nagykanizsa forgalmát október 7-én 8 órától. Az önkormányzat hivatalos Facebook oldalán tette közzé a felhívást, melyből kiderül, hogy hol és meddig tart a teljes útzár.

Benedek Bálint

A teljes útzárat vasárnap a nagy esőzés miatt elhalasztották, most viszont kitűzték az újabb dátumokat. Október 7-én 8 órától az aszfaltozási munkák ideje alatt a Hevesi utca útszakasza nem lesz járható, ezért az önkormányzat kéri, hogy mindenki időben tervezze meg az útvonalát, lehetőség szerint kerülje el a csomópontot és közlekedjen fokozott figyelemmel! Ugyancsak a munkákhoz kapcsolódóan a Szolgáltatóház mögötti parkolóban már október 6-án hétfőn korlátozzák a parkolást, mivel október 7-én kedden a buszforgalom ideiglenesen ezen a szakaszon közlekedik majd. Kérik továbbá, hogy a Munkás utca–Rózsa utca S-kanyar szakaszán se parkoljanak, hogy a munkavégzés és a közlekedés is zavartalanul történhessen.

teljes útzár
Azért, hogy reggel iskola előtt elkerülhető legyen az őskáosz, a teljes útzár miatt, kerülje el a Heves-Rózsa kereszteződést
Fotó: archív/Szakony Attila

Teljes útzár: szerdán is

Ezzel nem lesz vége a munkálatoknak, október 8-án szerdán 8 órától a csomópontban a Rózsa utca mindkét irányát lezárják aszfaltozási munkák folytatása miatt, várhatóan kora délutánig.

Frissítés, ideiglenes buszmenetrend

Frissítés! Az autóbusz menetrend változásokról is beszámolt Nagykanizsa hivatalos Facebook portálján. Október 7-én kedden 8 és 17 óra között ideiglenes autóbusz menetrend lép életbe a Hevesi–Rózsa körforgalomnál végzett munkálatok miatt.

Érintett járatok: 4, 4Y, 9Y, 28B, 29

Kimaradó megálló:

  • Attila utca – Rózsa utca

Ideiglenes megállók:

  • Hevesi utca, Kanizsa Aréna
  • Hevesi utca, ABC

A 26-os járat esetében

Kimaradó megállók:

  • Szolgáltatóház
  • Kazanlak körút, Rózsa utca

Ideiglenes megálló:

  • Fortuna

A 15-ös helyett 5-ös, illetve a 17-es helyett 7-es buszok indulnak a Városkapu körút érintésével.

 

 

 

