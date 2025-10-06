40 perce
Teljes útzár újra: megbénulhat a zalai város forgalma, ha nem figyel a lezárásokra
Teljes útzár béníthatja meg Nagykanizsa forgalmát október 7-én 8 órától. Az önkormányzat hivatalos Facebook oldalán tette közzé a felhívást, melyből kiderül, hogy hol és meddig tart a teljes útzár.
A teljes útzárat vasárnap a nagy esőzés miatt elhalasztották, most viszont kitűzték az újabb dátumokat. Október 7-én 8 órától az aszfaltozási munkák ideje alatt a Hevesi utca útszakasza nem lesz járható, ezért az önkormányzat kéri, hogy mindenki időben tervezze meg az útvonalát, lehetőség szerint kerülje el a csomópontot és közlekedjen fokozott figyelemmel! Ugyancsak a munkákhoz kapcsolódóan a Szolgáltatóház mögötti parkolóban már október 6-án hétfőn korlátozzák a parkolást, mivel október 7-én kedden a buszforgalom ideiglenesen ezen a szakaszon közlekedik majd. Kérik továbbá, hogy a Munkás utca–Rózsa utca S-kanyar szakaszán se parkoljanak, hogy a munkavégzés és a közlekedés is zavartalanul történhessen.
Teljes útzár: szerdán is
Ezzel nem lesz vége a munkálatoknak, október 8-án szerdán 8 órától a csomópontban a Rózsa utca mindkét irányát lezárják aszfaltozási munkák folytatása miatt, várhatóan kora délutánig.
Frissítés, ideiglenes buszmenetrend
Frissítés! Az autóbusz menetrend változásokról is beszámolt Nagykanizsa hivatalos Facebook portálján. Október 7-én kedden 8 és 17 óra között ideiglenes autóbusz menetrend lép életbe a Hevesi–Rózsa körforgalomnál végzett munkálatok miatt.
Érintett járatok: 4, 4Y, 9Y, 28B, 29
Kimaradó megálló:
- Attila utca – Rózsa utca
Ideiglenes megállók:
- Hevesi utca, Kanizsa Aréna
- Hevesi utca, ABC
A 26-os járat esetében
Kimaradó megállók:
- Szolgáltatóház
- Kazanlak körút, Rózsa utca
Ideiglenes megálló:
- Fortuna
A 15-ös helyett 5-ös, illetve a 17-es helyett 7-es buszok indulnak a Városkapu körút érintésével.