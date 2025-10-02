október 2., csütörtök

Építkezés

25 perce

Teljes útzár lesz a hétvégén a zalai városban – jobb lesz elkerülni ezt a szakaszt

Címkék#munkálatok#közlemény#útzár

Nagykanizsa hivatalos Facebook-oldalán jelent meg a felhívás: az időjárástól függően október 5-e, vasárnap és október 7-e, kedd között aszfaltozási munkák várhatók a Hevesi-Rózsa körforgalomnál. Ezért forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett szakaszokon.

Benedek Bálint
Teljes útzár lesz a hétvégén a zalai városban – jobb lesz elkerülni ezt a szakaszt

Rózsa és Hevesi utca kereszteződésében teljes útzárra kell számítani

Fotó: archív/Szakony Attila

A város közleményében világossá tette, október 5-én, vasárnap teljes útzárat terveznek a Hevesi–Rózsa körforgalomnál. Ennek értelmében  a Hevesi Sándor utca érintett szakaszát teljes szélességben lezárják. Október 6-án hétfőn és 7-én kedden a Rózsa utcában folytatódnak a munkálatok, félpályás korlátozás mellett, ekkor már a Hevesi utca újra járható lesz. Október 8-tól ismét teljes szélességben járható lesz mindkét útszakasz. A buszközlekedés biztosított lesz, ideiglenes megállókkal. A pontos forgalmi rendről és a megállók helyéről későbbre részletes tájékoztatást ígértek.

 

