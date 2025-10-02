Teljes útzár lesz a hétvégén a zalai városban – jobb lesz elkerülni ezt a szakaszt

A város közleményében világossá tette, október 5-én, vasárnap teljes útzárat terveznek a Hevesi–Rózsa körforgalomnál. Ennek értelmében a Hevesi Sándor utca érintett szakaszát teljes szélességben lezárják. Október 6-án hétfőn és 7-én kedden a Rózsa utcában folytatódnak a munkálatok, félpályás korlátozás mellett, ekkor már a Hevesi utca újra járható lesz. Október 8-tól ismét teljes szélességben járható lesz mindkét útszakasz. A buszközlekedés biztosított lesz, ideiglenes megállókkal. A pontos forgalmi rendről és a megállók helyéről későbbre részletes tájékoztatást ígértek.