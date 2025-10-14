október 14., kedd

Vigyázva tekintsünk felfelé!

1 órája

Ismét sötétségbe borul az ég? Mutatjuk, honnan észlelheted legjobban az újabb napfogyatkozást

Címkék#VCSE#napfogyatkozás#jelenség

Az emberiséget mindig izgatta a kozmosszal való kapcsolat, s az égi jelenségek észlelése. Nem kell sokat várni, s ismét részesei lehetünk a teljes napfogyatkozásnak. Utoljára 1999 augusztusában hozta lázba az embereket a csillagászati esemény, amit sokan követtek innen Zalából is. Mutatjuk, hogy legközelebb hol és mikor figyeljen az égre.

Mozsár Eszter
Ismét sötétségbe borul az ég? Mutatjuk, honnan észlelheted legjobban az újabb napfogyatkozást

Anno 1999-ben Zalaegerszegről így kémlelték az eget.

Forrás: forrása: ZH Archívum

Fotó: Katona Tibor

Társportálunk, a sonline.hu közölte a pontos dátumot. Nem kell sokat aludni. 2026. augusztus 12-én ismét abban a szerencsében lehet részünk, hogy Magyarországról is megfigyelhetjük a teljes napfogyatkozást. Nyugat-Magyarországon, például Sopron környékén, a Nap korongjának mintegy 80 százalékát takarja majd a Hold, Győrben ez az arány 73 százalék, Budapesten 56–64 százalék, míg Debrecen térségében körülbelül 40 százalék lesz. A jelenség csúcspontja az Atlanti-óceán északi részén lesz, írja a sonline.hu. A legszerencsésebbek Spanyolországban, Izlandon és a nyugati mediterrán térségben láthatják majd legjobban. Bánfalvi Péter amatőrcsillagász, a VCSE elnökségi tagja válaszolt kérdésünkre: Zalában mit láthatunk majd?

teljes napfogyatkozás észlelés Zalaegerszeg
A teljes napfogyatkozás valahogy így lesz észlelhető Zalából a modellezés szerint. Az illusztráció a a nyugati látóhatárral érintkező jelenséget ábrázolja, jelezte az amatőrcsillagász.
Forrás: Bánfalvi Péter

Zalában jelentős részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg 2026. augusztus 12-én az esti órákban, a maximum körülbelül negyedórával a napnyugta után következik be. Természetesen tervezünk bemutatót, ahogy korábban minden fontosabb jelenségnél, így 1999-ben is velünk követhették végig a sportcsarnok előtt a napfogyatkozást az érdeklődők. Lesz egy hasonló jelenség februárban is, de ez tőlünk nem látszik még részlegesnek sem, sajnos. Hazánkból 2081. szeptember 3-án láthatunk legközelebb teljes napfogyatkozást – felelte érdeklődésünkre a szakember. 

Teljes napfogyatkozás: ilyen volt anno Zalában

Zala és a Balaton környéke annak idején szerencsés volt, hiszen akkor leginkább ebben a sávban láthattuk a jelenséget. Korábbi cikkünkben arról is írtunk, hogy már hetekkel az esemény előtt még az újságok mellé is napvédő szemüveget csomagoltak. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a szabad szemmel való észlelés vakságot okozhat, ezért vigyázva tekintsünk majd az ég felé. 

 

