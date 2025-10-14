Ismét sötétségbe borul az ég? Mutatjuk, honnan észlelheted legjobban az újabb napfogyatkozást

Társportálunk, a sonline.hu közölte a pontos dátumot. Nem kell sokat aludni. 2026. augusztus 12-én ismét abban a szerencsében lehet részünk, hogy Magyarországról is megfigyelhetjük a teljes napfogyatkozást. Nyugat-Magyarországon, például Sopron környékén, a Nap korongjának mintegy 80 százalékát takarja majd a Hold, Győrben ez az arány 73 százalék, Budapesten 56–64 százalék, míg Debrecen térségében körülbelül 40 százalék lesz. A jelenség csúcspontja az Atlanti-óceán északi részén lesz, írja a sonline.hu. A legszerencsésebbek Spanyolországban, Izlandon és a nyugati mediterrán térségben láthatják majd legjobban. Bánfalvi Péter amatőrcsillagász, a VCSE elnökségi tagja válaszolt kérdésünkre: Zalában mit láthatunk majd?

A teljes napfogyatkozás valahogy így lesz észlelhető Zalából a modellezés szerint. Az illusztráció a a nyugati látóhatárral érintkező jelenséget ábrázolja, jelezte az amatőrcsillagász.

Forrás: Bánfalvi Péter

– Zalában jelentős részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg 2026. augusztus 12-én az esti órákban, a maximum körülbelül negyedórával a napnyugta után következik be. Természetesen tervezünk bemutatót, ahogy korábban minden fontosabb jelenségnél, így 1999-ben is velünk követhették végig a sportcsarnok előtt a napfogyatkozást az érdeklődők. Lesz egy hasonló jelenség februárban is, de ez tőlünk nem látszik még részlegesnek sem, sajnos. Hazánkból 2081. szeptember 3-án láthatunk legközelebb teljes napfogyatkozást – felelte érdeklődésünkre a szakember.

Teljes napfogyatkozás: ilyen volt anno Zalában

Zala és a Balaton környéke annak idején szerencsés volt, hiszen akkor leginkább ebben a sávban láthattuk a jelenséget. Korábbi cikkünkben arról is írtunk, hogy már hetekkel az esemény előtt még az újságok mellé is napvédő szemüveget csomagoltak. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a szabad szemmel való észlelés vakságot okozhat, ezért vigyázva tekintsünk majd az ég felé.