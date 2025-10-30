október 30., csütörtök

Alfonz névnap

17°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időszámítás

46 perce

Lehet, hogy észre sem vette, de átléptük ezt a határt vasárnap

Címkék#csúcsérték#vénasszony#hőmérséklet

A jó idő miatt talán fel sem tűnt, hogy kitolódott a vénasszonyok nyara, ami egyébként október közepéig szól általában. Ám nemcsak ez történt a héten: vasárnap átléptünk egy másik időszámításba, emlékeztetett a koponyeg.hu portál.

Zaol.hu
Lehet, hogy észre sem vette, de átléptük ezt a határt vasárnap

Még egyáltalán nincs télies hangulatunk.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Bármennyire is furcsa, de elkezdődött október 26-án, vasárnap a téli időszámítás. Az időjárás azonban egyáltalán nem télies, sőt, inkább nyárias. Ma több napos időszakra számíthatunk, a hőmérséklet csúcsértéke akár 18 fok is lehet, írja a portál

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu