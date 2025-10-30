Időszámítás 46 perce

Lehet, hogy észre sem vette, de átléptük ezt a határt vasárnap

A jó idő miatt talán fel sem tűnt, hogy kitolódott a vénasszonyok nyara, ami egyébként október közepéig szól általában. Ám nemcsak ez történt a héten: vasárnap átléptünk egy másik időszámításba, emlékeztetett a koponyeg.hu portál.

Még egyáltalán nincs télies hangulatunk. Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Bármennyire is furcsa, de elkezdődött október 26-án, vasárnap a téli időszámítás. Az időjárás azonban egyáltalán nem télies, sőt, inkább nyárias. Ma több napos időszakra számíthatunk, a hőmérséklet csúcsértéke akár 18 fok is lehet, írja a portál.

