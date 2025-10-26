október 26., vasárnap

Téli időszámítás

41 perce

Brutális tüneteket okozhat az óraátállítás – zalai járókelők meséltek (galéria)

Vasárnaptól ismét átállítottuk az órákat, vagyis egy órával többet alszunk. Nagykanizsán a Vásárcsarnoknál járókelőket kérdeztünk arról, miként tekintenek a téli időszámításra. Sokaktól meglepő válaszokat kaptunk, ezekből szemezgettünk.

Benedek Bálint
Brutális tüneteket okozhat az óraátállítás – zalai járókelők meséltek (galéria)

A téli időszámítás kezdetére felkészültek a nagykanizsai Vásárcsarnokban is

Fotó: Szakony Attila

Az óraátállítás témakörét alaposan feldolgoztuk portálunkon, számos cikk született pro és kontra. Annyi biztos, hogy még a szakemberek szerint is megviseli az embereket az, hogy egyetlen órával többet, vagy épp kevesebbet alszunk. A téli időszámítás indulása utáni reggelen néhányan valószínűleg nem aludtak jól, mert morcosoan elfordultak, amikor meghallották a kérdést.

téli időszámítás
A téli időszámításra átállás reggelén sokan még az órájukat sem állították át
Fotó: Szakony Attila

Téli időszámítás: mindenki másképp reagál

Egy férfi annyit mondott: marhaság! Egy másik hölgy szerint felesleges, hiszen olyan sok áramot nem takarít meg az ország, hogy váltogatni kellene ezt az egy órát. Számára ez a váltakozás nem okoz kellemetlenséget, de jó lenne a téli időszámításnál maradni. Egy fiatal srác, aki névvel nem vállalta a nyilatkozatot elmondta: szervezete nehezen szokja meg a változást, általában egy hónapra van szüksége, hogy újra felvegye a ritmust.

téli időszámítás
Balázs József szerint csak a nyári romantika miatt nem szabadna ragaszkodni az óraátállításhoz
Fotó: Szakony Attila

Romatikus nyári esték, ugyan már...

– Kifejezetten zavar az óraátállítás, jó lenne, ha a téli időszámítás maradna véglegesen – mondta nagykanizsai Balázs József. –  Mielőtt 1980-ban bevezették, akkor is a most téli időszámításnak nevezett verzió volt érvényben. A nyári időszámítás mellett csak a hosszú nyári esték romantikus hangulata szól, más nem. Pihenés szempontjából a téli jobb, hiszen az emberek jórésze hajnalban pihen, hiszen ha egy kicsit többet lehet, akkor az aranyat ér. A váltogatásokkal ritmust veszít a szervezet, ami valamelyest terheli a szervezetet, feleslegesen.

téli időszámítás
A Bohár házaspár a nyári időszámítás mellett tartana ki
Fotó: Szakony Attila

Jobb a téli időszámítás?

A nagykanizsai Németh Ádám is hasonló véleményen van. A családapa szerint az óra visszaállítása nem zavarja meg annyira, mint a nyári, amikor kevesebbet lehet aludni. Szerencsére a gyermekei ebből semmit sem vesznek észre, ettől függetlenül szerinte nagyon jó lenne, ha végre megtalálnák azt az átmenetet, ami mindenkinek megfelelne.

Németh Ádám az egy órával több alvást választaná
Fotó: Szakony Attila

Most már eldönthetnék!

– A nyári időszámítást jobbnak érezzük, ezt a télit nem szeretjük – mondta a Marcaliból érkezett Bohár János és Bohárné Mária. – Végre már bevezethetnék az egyiket véglegesen, hiszen ez teher mindenkinek. A tömegközlekedést befolyásolja, a közérzetünknek sem használ, hogy télen 16 órakor már sötét van. A szervezetünknek is kell idő, hogy visszatérjen a helyes ritmusba. A politikusoknak úgy tűnik mindig minden fontosabb, mint az óraátállítás eldöntése.

Brutális tüneteket okozhat az óraátállítás – zalai járókelők meséltek

Fotók: Szakony Attila

 

 

