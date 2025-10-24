2 órája
Akár 5000 eurós bírságra is számíthat az, aki november elsejétől megfelelő felszerelés nélkül utazik ki Ausztriába
Zsebbe vágó határidő közeleg november elsejével. A szomszédos Ausztriában és több országban ettől a naptól kezdve kötelező a téli gumi használata, amely Magyarországon nem, és büntetést sem von maga után. Ellenben Ausztriában a rendelet megszegői durva büntetésre, 35-től 5000 euróig terjedő bírságra számíthatnak.
Hazánkban nem, de Európa számos országában kötelező a téli gumi és a hólánc használata, illetve elvárás a téli útviszonyoknak megfelelő felszerelés. Az egyes országok erre vonatkozó szabályait a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága foglalta össze, amelyből néhányat bemutatunk cikkünkben.
Téli gumi – mi a helyzet Magyarországon?
Hazánkban egyelőre nem vezették be a téli gumi kötelező használatát. Viszont a közútkezelő az időjárási és útviszonyok függvényében egyes útszakaszokon kihelyezhet „Hólánc használata kötelező” táblát. Ilyen útszakaszon csak olyan járművel szabad közlekedni, amelynek legalább a hajtott tengelyén lévő gumiabroncsán hólánc van. Hazánkban a szöges abroncsok használata közúton tilos!
Ausztriában akár 5000 ezer euróba is kerülhet a szabály megszegése
Ausztriában november 1. és április 15. között, személygépkocsi és a 3,5 tonna megengedett össztömegnél nem nehezebb teherautóknál, valamint a 3,5 tonna össztömegnél nagyobb járműveknél kötelező – a 4 mm, illetve a 6 mm profilmélységű – téli gumi. A sofőrök kötelesek hóláncot tartani járműveikben, amelynek használata csak akkor megengedett, ha az úttestet összefüggő hó- vagy jégréteg borítja. A rendelet megszegői 35-től 5000 euróig terjedő büntetésre számíthatnak.
Csehországban 6 mm profilmélységű kell lennie a téli guminak
November 1. és április 30. között a 3,5 tonna össztömegnél nagyobb járművek esetén, legalább a hajtott tengelyen, legalább 6 mm profilmélységű téli gumi használata kötelező Csehországban azokon az útszakaszokon, ahol ezt táblák jelzik. A hólánc használatát szintén táblák jelzik.
Horvátországban a négy évszakos gumiabroncsokat is elfogadják
Jeges útviszonyok vagy öt centiméternél nagyobb hó esetén Horvátországban kötelező hóláncot tartani az autóban. Téli útviszonyok között kötelező legalább a hajtott tengelyen a téli vagy négy évszakos gumiabroncsok használata. Lika és Gorki Kotar körzetében kötelező a hólánc használata.
Szlovéniában már a határon ellenőrzik a hólánc meglétét
November 15. és március 15. között Szlovéniában kötelező a téli gumi használata, ebből azonban elég kettő is. Öt centiméternél nagyobb hó esetén kötelező a hólánc is, ezt már a határon is ellenőrizhetik.
Romániában külön büntetik azt, aki a téli gumik hiánya miatt okoz balesetet
Romániában november 1. és március 31. között kötelező a téli gumik használata. Aki bizonyíthatóan a téli gumik hiánya miatt okoz balesetet vagy forgalmi akadályt, az a kártérítésen és a mentési költségeken túl 400-tól 2000 lejig terjedő büntetésre számíthat, továbbá a biztosító is elutasíthatja a kárigényét.
Németországban nincs kötelező előírás
Kötelező előírás nincs a téli gumi használatára vonatkozóan, viszont aki havas-jeges úton nyári gumival közlekedik, az 40 euró, aki a forgalmat akadályozza (pl. elakad a nyári gumival), 80 euró büntetésre számíthat Németországban. A hólánc használatát táblák szabályozzák.
A téli abroncs biztonság és nem luxus
Külföldre indulóknak kötelező olvasmányként ajánlja figyelembe összefoglalóját a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, amelyről bővebben itt olvashatnak. Általános szabály,
- amikor a napi átlaghőmérséklet 7 fok alá csökken,
- ideje lecserélni a nyári gumit,
- mert azt teljesen más időjárási körülményekre tervezték.
Ellenben a téli gumi anyagát kifejezetten az alacsonyabb hőmérsékletre optimalizálták. A téli abroncs biztonság és nem luxus. Érdemes még a hideg beállta előtt felkeresni a gumist, amellyel megspórolhatják a sorban állást.