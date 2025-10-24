október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

30 perce

Akár 5000 eurós bírságra is számíthat az, aki november elsejétől megfelelő felszerelés nélkül utazik ki Ausztriába

Címkék#útszakasz#hólánc használat#gumi használat#baleset

Zsebbe vágó határidő közeleg november elsejével. A szomszédos Ausztriában és több országban ettől a naptól kezdve kötelező a téli gumi használata, amely Magyarországon nem, és büntetést sem von maga után. Ellenben Ausztriában a rendelet megszegői durva büntetésre, 35-től 5000 euróig terjedő bírságra számíthatnak.

Antal Lívia

Hazánkban nem, de Európa számos országában kötelező a téli gumi és a hólánc használata, illetve elvárás a téli útviszonyoknak megfelelő felszerelés. Az egyes országok erre vonatkozó szabályait a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága foglalta össze, amelyből néhányat bemutatunk cikkünkben.

A téli gumi és a hólánc használata több országban kötelezővé válik november elsejével.
A téli gumi és a hólánc használata több országban kötelezővé válik november elsejével. Ausztriában súlyos pénzbüntetésre számíthat az, aki a rendeletet megszegi.
Fotó: Pixabay

Téli gumi – mi a helyzet Magyarországon?

Hazánkban egyelőre nem vezették be a téli gumi kötelező használatát. Viszont a közútkezelő az időjárási és útviszonyok függvényében egyes útszakaszokon kihelyezhet „Hólánc használata kötelező” táblát. Ilyen útszakaszon csak olyan járművel szabad közlekedni, amelynek legalább a hajtott tengelyén lévő gumiabroncsán hólánc van. Hazánkban a szöges abroncsok használata közúton tilos! 

Ausztriában akár 5000 ezer euróba is kerülhet a szabály megszegése

Ausztriában november 1. és április 15. között, személygépkocsi és a 3,5 tonna megengedett össztömegnél nem nehezebb teherautóknál, valamint a 3,5 tonna össztömegnél nagyobb járműveknél kötelező – a 4 mm, illetve a 6 mm profilmélységű – téli gumi. A sofőrök kötelesek hóláncot tartani járműveikben, amelynek használata csak akkor megengedett, ha az úttestet összefüggő hó- vagy jégréteg borítja. A rendelet megszegői 35-től 5000 euróig terjedő büntetésre számíthatnak. 

Csehországban 6 mm profilmélységű kell lennie a téli guminak

November 1. és április 30. között a 3,5 tonna össztömegnél nagyobb járművek esetén, legalább a hajtott tengelyen, legalább 6 mm profilmélységű téli gumi használata kötelező Csehországban azokon az útszakaszokon, ahol ezt táblák jelzik. A hólánc használatát szintén táblák jelzik.

Horvátországban a négy évszakos gumiabroncsokat is elfogadják

Jeges útviszonyok vagy öt centiméternél nagyobb hó esetén Horvátországban kötelező hóláncot tartani az autóban. Téli útviszonyok között kötelező legalább a hajtott tengelyen a téli vagy négy évszakos gumiabroncsok használata. Lika és Gorki Kotar körzetében kötelező a hólánc használata. 

Szlovéniában már a határon ellenőrzik a hólánc meglétét

November 15. és március 15. között Szlovéniában kötelező a téli gumi használata, ebből azonban elég kettő is. Öt centiméternél nagyobb hó esetén kötelező a hólánc is, ezt már a határon is ellenőrizhetik. 

A téli gumi és a hólánc használata több országban kötelezővé válik november elsejével.
Érdemes még a hideg beállta előtt felkeresni egy gumist. Felvételünk tavaly készült a zalaegerszegi Autópatikában, ahol Rózsás Dávid szerelő téli gumit szerel fel egy gépkocsira.
Fotó: Archív/Pezzetta Umberto

Romániában külön büntetik azt, aki a téli gumik hiánya miatt okoz balesetet 

Romániában november 1. és március 31. között kötelező a téli gumik használata. Aki bizonyíthatóan a téli gumik hiánya miatt okoz balesetet vagy forgalmi akadályt, az a kártérítésen és a mentési költségeken túl 400-tól 2000 lejig terjedő büntetésre számíthat, továbbá a biztosító is elutasíthatja a kárigényét. 

Németországban nincs kötelező előírás

Kötelező előírás nincs a téli gumi használatára vonatkozóan, viszont aki havas-jeges úton nyári gumival közlekedik, az 40 euró, aki a forgalmat akadályozza (pl. elakad a nyári gumival), 80 euró büntetésre számíthat Németországban. A hólánc használatát táblák szabályozzák. 

A téli abroncs biztonság és nem luxus

Külföldre indulóknak kötelező olvasmányként ajánlja figyelembe összefoglalóját a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, amelyről bővebben itt olvashatnak. Általános szabály, 

  • amikor a napi átlaghőmérséklet 7 fok alá csökken, 
  • ideje lecserélni a nyári gumit, 
  • mert azt teljesen más időjárási körülményekre tervezték. 

Ellenben a téli gumi anyagát kifejezetten az alacsonyabb hőmérsékletre optimalizálták. A téli abroncs biztonság és nem luxus. Érdemes még a hideg beállta előtt felkeresni a gumist, amellyel megspórolhatják a sorban állást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu