Akár 5000 eurós bírságra is számíthat az, aki november elsejétől megfelelő felszerelés nélkül utazik ki Ausztriába

Hazánkban nem, de Európa számos országában kötelező a téli gumi és a hólánc használata, illetve elvárás a téli útviszonyoknak megfelelő felszerelés. Az egyes országok erre vonatkozó szabályait a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága foglalta össze, amelyből néhányat bemutatunk cikkünkben.

A téli gumi és a hólánc használata több országban kötelezővé válik november elsejével. Ausztriában súlyos pénzbüntetésre számíthat az, aki a rendeletet megszegi.

Fotó: Pixabay

Téli gumi – mi a helyzet Magyarországon?

Hazánkban egyelőre nem vezették be a téli gumi kötelező használatát. Viszont a közútkezelő az időjárási és útviszonyok függvényében egyes útszakaszokon kihelyezhet „Hólánc használata kötelező” táblát. Ilyen útszakaszon csak olyan járművel szabad közlekedni, amelynek legalább a hajtott tengelyén lévő gumiabroncsán hólánc van. Hazánkban a szöges abroncsok használata közúton tilos!

Ausztriában akár 5000 ezer euróba is kerülhet a szabály megszegése

Ausztriában november 1. és április 15. között, személygépkocsi és a 3,5 tonna megengedett össztömegnél nem nehezebb teherautóknál, valamint a 3,5 tonna össztömegnél nagyobb járműveknél kötelező – a 4 mm, illetve a 6 mm profilmélységű – téli gumi. A sofőrök kötelesek hóláncot tartani járműveikben, amelynek használata csak akkor megengedett, ha az úttestet összefüggő hó- vagy jégréteg borítja. A rendelet megszegői 35-től 5000 euróig terjedő büntetésre számíthatnak.

Csehországban 6 mm profilmélységű kell lennie a téli guminak

November 1. és április 30. között a 3,5 tonna össztömegnél nagyobb járművek esetén, legalább a hajtott tengelyen, legalább 6 mm profilmélységű téli gumi használata kötelező Csehországban azokon az útszakaszokon, ahol ezt táblák jelzik. A hólánc használatát szintén táblák jelzik.

Horvátországban a négy évszakos gumiabroncsokat is elfogadják

Jeges útviszonyok vagy öt centiméternél nagyobb hó esetén Horvátországban kötelező hóláncot tartani az autóban. Téli útviszonyok között kötelező legalább a hajtott tengelyen a téli vagy négy évszakos gumiabroncsok használata. Lika és Gorki Kotar körzetében kötelező a hólánc használata.

Szlovéniában már a határon ellenőrzik a hólánc meglétét

November 15. és március 15. között Szlovéniában kötelező a téli gumi használata, ebből azonban elég kettő is. Öt centiméternél nagyobb hó esetén kötelező a hólánc is, ezt már a határon is ellenőrizhetik.