39 perce
Ötezer lakót fogadott fél évszázad alatt az intézmény – te is jártál itt? (galéria, videó)
Éppen fél évszázada, 1975. szeptember elsején alapították Zalaegerszegen a ZSZC Deák Ferenc Technikumhoz tartozó intézményt. A Teleki Blanka Kollégium jubileumi ünnepségére érkeztek a városvezetők szerda délután, ahol a Teleki Napok keretében a névadóról is megemlékeztek.
Az elismerő oklevelet Sümegi László, a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium igazgatója és Käsz Ildikó igazgatóhelyettes vette át Balaicz Zoltántól.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A rendezvényen Vigh László országgyűlési képviselő és Kajári Attila tankerületi igazgató mondott beszédet. A város nevében Balaicz Zoltán polgármester nyújtotta át a Teleki Blanka Kollégium ötvenéves alapítása alkalmából az elismerő oklevelet Sümegi Lászlónak, a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium igazgatójának és Käsz Ildikó igazgatóhelyettesnek. Az intézmény a 25 éves indított Arany János Tehetségprogramban is részt vesz, ezért emléklapot kaptak szeptember végén a Károlyi-palotában.
A Teleki Blanka Kollégium ötven éve fogadja lakóit
Zala egyik legnagyobb létszámú diákszállója jelenleg 160 tanuló lakhatását biztosítja. A város összes, állami fenntartású középiskolájából fogadnak leányokat, sőt: a Nyugat-Dunántúl távolabbi helyszíneiről is. A zalaegerszegi jubileumon a kollégium diákjai kulturális műsorral készültek, valamint megemlékeztek a névadó grófnőről, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a hazai leánynevelés elindításában. Az ünnepség végén a résztvevők a tanulók alkotásaiból nyílt kiállítást tekinthették meg.
Ötvenéves a Teleki Blanka Kollégium, így ünnepeltekFotók: Pezzetta Umberto