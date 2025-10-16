Ötezer lakót fogadott fél évszázad alatt az intézmény – te is jártál itt? (galéria, videó)

A rendezvényen Vigh László országgyűlési képviselő és Kajári Attila tankerületi igazgató mondott beszédet. A város nevében Balaicz Zoltán polgármester nyújtotta át a Teleki Blanka Kollégium ötvenéves alapítása alkalmából az elismerő oklevelet Sümegi Lászlónak, a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium igazgatójának és Käsz Ildikó igazgatóhelyettesnek. Az intézmény a 25 éves indított Arany János Tehetségprogramban is részt vesz, ezért emléklapot kaptak szeptember végén a Károlyi-palotában.

A Teleki Blanka Kollégium jubileumi ünnepségén a névadóról is megemlékeztek a diákok.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Teleki Blanka Kollégium ötven éve fogadja lakóit

Zala egyik legnagyobb létszámú diákszállója jelenleg 160 tanuló lakhatását biztosítja. A város összes, állami fenntartású középiskolájából fogadnak leányokat, sőt: a Nyugat-Dunántúl távolabbi helyszíneiről is. A zalaegerszegi jubileumon a kollégium diákjai kulturális műsorral készültek, valamint megemlékeztek a névadó grófnőről, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a hazai leánynevelés elindításában. Az ünnepség végén a résztvevők a tanulók alkotásaiból nyílt kiállítást tekinthették meg.