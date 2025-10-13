1 órája
Te(l)jes élvezet – a gyerekek, minden ellenkező híresztelés dacára: szeretik a "bocifröccsöt"
A tejfogyasztást népszerűsítették a türjei PMPS Farmon, ahol a majd’ 300 fiatalt várt élménydús nap. Kiderült: minden ellenkező híresztelés dacára a gyerekek szeretik a „fehér életet” – vagyis a tejet.
Eredetileg a tej világnapján látták volna vendégül a térség fiataljait, de a ragadós száj- és körömfájás miatti zárlat ezt meghiúsította. A programot most, hogy már elmúlt a veszély, a szeptember 30-i állattenyésztők napjával kapcsolták össze. A tej pedig mindent vitt...
Tej, rajz, kvíz
– Edukatív napra vártuk a gyerekeket, bemutatva: hogyan készül a tej, s persze fontos cél volt, hogy megszerettessük velük az állattenyésztést. A résztvevők simogathatták az állatokat, itathattak, etethettek borjút, s közelről szemügyre vehették a traktorokat. Emellett hirdettünk flaszterrajzversenyt, s kvízekkel próbáltuk – játékos módon – a tejfogyasztás előnyeit bemutatni. A türjei Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai pedig több mint ezer palacsintát sütöttek a résztvevőknek – mesélte Bakos Gábor, a PMPS Consulting Kft. ügyvezető-tulajdonosa.
A fiatalokat tej- és kakaóbár várta, s kézműves joghurt is került az asztalra. A lényeg azonban az volt: a nap során megismerhették az állattartó telep működését.
A gazdálkodás szépségei
– Az indíttatásunk az volt, hogy a résztvevők valódi élethelyzetben lássák az állatokat, hiszen sajnos ma már vidéken is visszaszorult a háztáji állattartás. Húsz-harminc éve még minden második portán tartottak jószágot, de ez ma már nem így van. Állattenyésztőként abban hiszek: ha a fiatalok személyesen megismerkednek a gazdálkodás szépségeivel, akkor sokkal nagyobb impulzust kapnak, mintha a tévében látnák, s így erősebb kötődés alakulhat ki a gyerekek és az állatok között. Magam is így választottam ezt a hivatást – fogalmazott az ügyvezető-tulajdonos.
A reklámon múlik?
„A tej, meglepő módon mind elfogyott, ami azt jelenti, a gyerekeknek ízlik”, válaszolta a szakember kétkedő felvetésünkre, hozzátéve: ez a generáció sem utasítja el a tejet, csak ma már „nem olyan a reklámja, mint régen”. Ebben a miliőben viszont ez természetes volt, hiszen nem volt más: csak víz és tej”, árulta el Bakos Gábor.
Ezúttal majd’ háromszáz fiatal látogatott el a telepre a türjei iskolából, óvodából, a zalaszentgróti Koncz Dezső EGYMI-ből és a bodrogi baptista oktatási intézményből.
Élet, erő, egészség...
Nagy Ferenc, Türje polgármestere hozzátette: az önkormányzat azért segítette e program létrejöttét, hogy a gyerekeket a tejfogyasztásra ösztönözzék, s lássák a fiatalok: hogyan kerül „az élet, erő, egészség” az asztalra. „A kötődést szerettük volna kialakítani, erősíteni bennük, hozzájárulva a gyerekek egészséges neveléséhez”.
Egyre kevesebb a tehén
– Örültünk Bakos Gáborék kezdeményezésének, és szívesen álltunk a program mellé. Sajnos, falun is egyre inkább visszaszorul az állattartás, nálunk is alig találni már például sertést, szarvasmarhát, így a gyerekeknek kevés az esélye, hogy találkozzanak, ahogy régen mondták, jószágokkal egy-egy ház körül – mondta Nagy Ferenc. – Köszönettel tartozunk Bakos Gáboréknak, s remélem: hasonló program lesz jövőre is.
A téesz-időkben más volt...
A polgármester kitért arra is: amikor ő először munkába állt 1988-ban, még minden második portán működött úgynevezett kisegítő gazdaság, voltak állatok, „s ezt az akkori termelőszövetkezet is segítette, hisz voltak földek, amiket háztájiban használtak az itt élők, megtermelve mindazt, amire a háztartásban vagy épp az állatállomány számára szükség volt”. A helyzet azóta persze alaposan megváltozott, de ezen a napon kiderült: a gyerekek fogékonyak, érdeklődők, szögezte le Nagy Ferenc.
A tejfogyasztás előnyei
- a tej és más tejtermékek magas kalciumtartalommal rendelkeznek, ami elengedhetetlen az egészséges csontok számára
- olyan vitaminokat is tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek az egészség szempontjából, mint például az A-vitamin. Egyes országok D-vitaminnal is dúsítják a tejet, bár ez valószínűleg a teljes tejből szívódik fel a legjobban, annak zsírtartalma miatt
- kiváló forrása a nem állati eredetű élelmiszerekből nehezen hozzáférhető B12-vitaminnak, így a vegetáriánusok számára hasznos forrás lehet
- edzés után a tej kiváló regeneráló ital. Amellett, hogy kiváló minőségű fehérjét tartalmaz, magas a tejcukorból, a laktózból származó szénhidráttartalma is