Te(l)jes élvezet – a gyerekek, minden ellenkező híresztelés dacára: szeretik a "bocifröccsöt"

Eredetileg a tej világnapján látták volna vendégül a térség fiataljait, de a ragadós száj- és körömfájás miatti zárlat ezt meghiúsította. A programot most, hogy már elmúlt a veszély, a szeptember 30-i állattenyésztők napjával kapcsolták össze. A tej pedig mindent vitt...

Majd’ 300 gyermek ismerkedett az állattartással s a tejtermeléssel Türjén.

Forrás: PMPS Farm

Tej, rajz, kvíz

– Edukatív napra vártuk a gyerekeket, bemutatva: hogyan készül a tej, s persze fontos cél volt, hogy megszerettessük velük az állattenyésztést. A résztvevők simogathatták az állatokat, itathattak, etethettek borjút, s közelről szemügyre vehették a traktorokat. Emellett hirdettünk flaszterrajzversenyt, s kvízekkel próbáltuk – játékos módon – a tejfogyasztás előnyeit bemutatni. A türjei Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai pedig több mint ezer palacsintát sütöttek a résztvevőknek – mesélte Bakos Gábor, a PMPS Consulting Kft. ügyvezető-tulajdonosa.

A fiatalokat tej- és kakaóbár várta, s kézműves joghurt is került az asztalra. A lényeg azonban az volt: a nap során megismerhették az állattartó telep működését.

A tej élet, erő, egészség – még ma is.

Forrás: PMPS Farm

A gazdálkodás szépségei

– Az indíttatásunk az volt, hogy a résztvevők valódi élethelyzetben lássák az állatokat, hiszen sajnos ma már vidéken is visszaszorult a háztáji állattartás. Húsz-harminc éve még minden második portán tartottak jószágot, de ez ma már nem így van. Állattenyésztőként abban hiszek: ha a fiatalok személyesen megismerkednek a gazdálkodás szépségeivel, akkor sokkal nagyobb impulzust kapnak, mintha a tévében látnák, s így erősebb kötődés alakulhat ki a gyerekek és az állatok között. Magam is így választottam ezt a hivatást – fogalmazott az ügyvezető-tulajdonos.

A fiatalok a gépeket, traktorokat is közelről szemügyre vehették. Forrás: PMPS Farm

A reklámon múlik?

„A tej, meglepő módon mind elfogyott, ami azt jelenti, a gyerekeknek ízlik”, válaszolta a szakember kétkedő felvetésünkre, hozzátéve: ez a generáció sem utasítja el a tejet, csak ma már „nem olyan a reklámja, mint régen”. Ebben a miliőben viszont ez természetes volt, hiszen nem volt más: csak víz és tej”, árulta el Bakos Gábor.

Ezúttal majd’ háromszáz fiatal látogatott el a telepre a türjei iskolából, óvodából, a zalaszentgróti Koncz Dezső EGYMI-ből és a bodrogi baptista oktatási intézményből.