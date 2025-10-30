1 órája
Neked hány van otthon? Megszűnik a TB-kiskönyv, szuper megoldás jön helyette
Ismét egy újabb papír alapú dokumentumnak jár le az ideje. 2026. január 1-jétől a TB-kiskönyv megszűnése sok adminisztrációs munkától szabadít meg. A könyvelők üdvözlik a döntést, s nekünk sem kell állandóan pótolni, ha véletlenül elveszítjük a munkahelyváltás során. A Világgazdaság ugyancsak az előnyök közé sorolja a kevesebb papírmunkát.
Sok papírmunkától mentesülünk ismét, nem kell januártól ezt a rózsaszínű dokumentumot őrizni.
Forrás: ZH
A Világgazdaság portál a napokban írt arról, hogy a Belügyminisztérium döntése értelmében elektronikus rendszer váltja fel az eddigi papír alapú, rózsaszínű dokumentumot. A TB-kiskönyv megszűnése egy korszak vége a digitális világban. Az e-TB kiskönyv ugyanúgy tartalmazza a munkáltatónak és a társadalombiztosításnak legfontosabb tudnivalókat, azaz a személyazonosítást szolgáló adatokat, a TAJ-számot, a jogviszonyhoz kapcsolódó részleteket, pénzbeli ellátási adatokat, jogcímeket.
A TB-kiskönyv megszűnése a könyvelőknek is könnyebbség
Egy zalai szakembert kérdeztünk a digitális átállásról. A zalaegerszegi Tuti Siker könyvelőiroda munkatársa elmondta, örülnek az e-TB kiskönyv bevezetésének.
- Nagyon sokszor tapasztaltuk, hogy a munkavállalók nem vigyáztak a rózsaszínű leporellós könyvecskére. Elhagyták, elfelejtették, hogy hova tették. Többször állítottunk ki újat, amikor kérte a munkáltató. A változás szerintünk nagyon nagy könnyebbség lesz mind a munkavállaló, mind a könyvelő és persze a cég, vállalkozás szempontjából. Az e-kiskönyvben pillanatok alatt leellenőrizhetik majd az adatokat – mondta lapunknak a zalaegerszegi könyvelő.
Az elektronikus változat csakis előnyökkel jár
Az előnyök között sorolja fel a teol.hu portál is az adminisztrációs könnyítést, azaz kevesebb adminisztráció hárul a vállalkozásokra, s tárolni sem kell azokat. Ügyintézés során naprakész az információ. A Világgazdaság cikke hozzátette, a megszüntetés mellett szól az is, hogy a tb-kiskönyv nem mindig volt teljes körű. „Egyes jogviszonyok (mint az egyéni vállalkozói, vagy a társas vállalkozói) nem szerepelnek benne. Voltak esetek, amikor az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai sem kerültek bele” – írja a portál.
Táppénzre menne, vagy CSED-et, GYED-et intézne? Akkor most nagyon figyeljen, mert óriási változás jön!