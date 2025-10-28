Ebben a zalaegerszegi társasházban nem lehet akármikor fúrni – ha ezekre nem figyelsz oda, büntetés is járhat érte

A társasházi lakásfelújítás intenzív zajkeltéssel jár, amit muszáj elfogadnia a lakóközösségnek, de azt nem, ha az idétlen időpontokban, a házirendben meghatározott időszakokon kívül történik. A szóban forgó zalaegerszegi tízemeletes társasházban is ezt elégelték meg a lakók, ahol az egyik vasárnap egész nap fúrtak.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Társasházi lakásfelújítás: a házirend szabályozza

- Ha valaki egy társasházban felújításba kezd, az nem a magánügye, mert a munkálatok érintik a közös tulajdonú, a közös használatú területeket, így a folyosót, a lépcsőházat és a liftet. Minden társasháznak van Alapító Okirata, SZMSZ-e és Házirendje, ezek tartalmazzák az épületre vonatkozó előírásokat és szabályokat. Ezeket mindenki köteles betartani a felújítás során, nemkülönben tekintettel kell lennie a szomszédok nyugalmára - mondta érdeklődésünkre az érintett társasház közös képviseletét ellátó Z-Házmester Kft. ügyvezetője.

A szomszédokat is értesíteni kell

Ebben a társasházban is házirend szabályozza, hogy mikor lehet zajos munkálatokat végezni, hogyan kell tájékoztatni a szomszédokat a tervezett munkákról. Még mielőtt valaki felújításba kezd, főleg, ha új lakó az illető, érdemes tájékozódnia a házirendben foglalt szabályokról a közös képviselőnél a konfliktusok és az esetleges jogi következmények elkerülése végett. A szóban forgó társasházban hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton 8 és 12 óra között lehet nagy zajjal járó felújítási munkálatokat végezni. Ezen időszakokon kívül, továbbá vasárnap és az ünnepnapokon tilos a lakók nyugalma érdekében.

Ebben a társasházban ez a rend, amit kötelesek betartani a lakást felújítók.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Por, kosz a lépcsőházban és a liftben

Ha tetszik, ha nem, a munkálatok idejét e szerint kell egyeztetni a kivitelezőkkel. Van, hogy arra is meg kellene kérni őket, hogy épp elég a zaj, ne bömböltessék a rádiót, amíg dolgoznak. Sajnos az is tapasztalat, hogy a felújítást végeztető lakók többnyire csak a többnapos felújítás után tesznek rendet. A többi lakó meg addig járhat a koszban és a porban. Ezen tízemeletes házirendje pedig világosan kimondja: aki felújítást végeztet, annak napi rendszerességgel kell a lépcsőházat és a liftet felmosni és a korlátokat letörölni.