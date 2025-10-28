október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakásfelújítás

1 órája

Ebben a zalaegerszegi társasházban nem lehet akármikor fúrni – ha ezekre nem figyelsz oda, büntetés is járhat érte

Címkék#zalai hírlap#munkálatok#engedélyköteles#házirend

Egy panel társasházban a fúrógép hangja nemcsak a felújítás alatt álló lakás közvetlen környezetében hallatszik, hanem akár 5-6 lakással arrébb is. Olyan érzése támad az ott lakóknak, mintha a fejük mellett dübörögnének. Az egyik zalaegerszegi tízemeletesben is ez verte ki a biztosítékot a közelmúltban, ezért ismételten felhívták a figyelmet a társasházi lakásfelújítás szabályainak betartására.

Antal Lívia

A társasházi lakásfelújítás intenzív zajkeltéssel jár, amit muszáj elfogadnia a lakóközösségnek, de azt nem, ha az idétlen időpontokban, a házirendben meghatározott időszakokon kívül történik. A szóban forgó zalaegerszegi tízemeletes társasházban is ezt elégelték meg a lakók, ahol az egyik vasárnap egész nap fúrtak. 

 

Társasházi lakásfelújítás: házirend szabályozza.
Társasházi lakásfelújítás. Minden társasház saját házirendjében rögzíti, mikor lehet nagy zajjal járó felújítási munkát végezni egy lakásban. 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Társasházi lakásfelújítás: a házirend szabályozza

- Ha valaki egy társasházban felújításba kezd, az nem a magánügye, mert a munkálatok érintik a közös tulajdonú, a közös használatú területeket, így a folyosót, a lépcsőházat és a liftet. Minden társasháznak van Alapító Okirata, SZMSZ-e és Házirendje, ezek tartalmazzák az épületre vonatkozó előírásokat és szabályokat. Ezeket mindenki köteles betartani a felújítás során, nemkülönben tekintettel kell lennie a szomszédok nyugalmára - mondta érdeklődésünkre az érintett társasház közös képviseletét ellátó Z-Házmester Kft. ügyvezetője. 

A szomszédokat is értesíteni kell

Ebben a társasházban is házirend szabályozza, hogy mikor lehet zajos munkálatokat végezni, hogyan kell tájékoztatni a szomszédokat a tervezett munkákról. Még mielőtt valaki felújításba kezd, főleg, ha új lakó az illető, érdemes tájékozódnia a házirendben foglalt szabályokról a közös képviselőnél a konfliktusok és az esetleges jogi következmények elkerülése végett. A szóban forgó társasházban hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton 8 és 12 óra között lehet nagy zajjal járó felújítási munkálatokat végezni. Ezen időszakokon kívül, továbbá vasárnap és az ünnepnapokon tilos a lakók nyugalma érdekében.

Társasházi lakásfelújítás: házirend szabályozza.
Ebben a társasházban ez a rend, amit kötelesek betartani a lakást felújítók. 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Por, kosz a lépcsőházban és a liftben

Ha tetszik, ha nem, a munkálatok idejét e szerint kell egyeztetni a kivitelezőkkel. Van, hogy arra is meg kellene kérni őket, hogy épp elég a zaj, ne bömböltessék a rádiót, amíg dolgoznak. Sajnos az is tapasztalat, hogy a felújítást végeztető lakók többnyire csak a többnapos felújítás után tesznek rendet. A többi lakó meg addig járhat a koszban és a porban. Ezen tízemeletes házirendje pedig világosan kimondja: aki felújítást végeztet, annak napi rendszerességgel kell a lépcsőházat és a liftet felmosni és a korlátokat letörölni. 

Egyes munkákhoz hatósági engedély szükséges

Az engedélyköteles vagy bejelentésköteles kategóriába tartoznak a tartószerkezet érintő munkálatok, például a falbontás, a homlokzati átalakítások, a vízvezetékek, a radiátorok áthelyezése és az elektromos hálózat bővítése. Nem engedélyköteles a festés, a tapétázás, a hideg- és melegburkolat cseréje, a konyha és a fürdőszoba felújítása, ha nem jár falbontással. A lakásfelújítás előtt fontos tisztában lenni ezzel, mert a szabályok megszegése pénzbüntetést von maga után, és a munkálatokat is leállíthatják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu