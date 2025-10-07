Táncos őrület a Kanizsa Arénában! (galéria, videó)

Forrt a levegő szombaton a Kanizsa Arénában, ahol az Eraklin Táncklub két rangos versenyt is lezavart egy nap alatt! Délelőtt a megható Eraklin Kupa – Cséplő Dániel Emlékverseny, délután pedig a látványos „D” Országos Bajnokság hozta lázba a közönséget.

A kanizsai versenyeken igazi táncparádét láthatott a közönség. Fotó: Szakony Attila

A parketten igazi táncparádé zajlott – 370 táncos csillogtatta meg tudását, a kezdő junioroktól a rutinos szeniorokig. A megmérettetés igazi érzelmi hullámvasút volt, ahol minden lépés mögött szenvedély, emlék és küzdelem állt. A zenék dübörögtek, a szoknyák pörögtek, a taps pedig estig nem akart elhalkulni.

