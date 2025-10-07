október 7., kedd

Amália névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

1 órája

Táncos őrület a Kanizsa Arénában! (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Kanizsa Arénában#Eraklin Kupa – Cséplő Dániel Emlékverseny#Eraklin Táncklub

Pásztor András
Táncos őrület a Kanizsa Arénában! (galéria, videó)

Forrt a levegő szombaton a Kanizsa Arénában, ahol az Eraklin Táncklub két rangos versenyt is lezavart egy nap alatt! Délelőtt a megható Eraklin Kupa – Cséplő Dániel Emlékverseny, délután pedig a látványos „D” Országos Bajnokság hozta lázba a közönséget.

táncparádé
A kanizsai versenyeken igazi táncparádét láthatott a közönség.   Fotó: Szakony Attila

A parketten igazi táncparádé zajlott – 370 táncos csillogtatta meg tudását, a kezdő junioroktól a rutinos szeniorokig. A megmérettetés igazi érzelmi hullámvasút volt, ahol minden lépés mögött szenvedély, emlék és küzdelem állt. A zenék dübörögtek, a szoknyák pörögtek, a taps pedig estig nem akart elhalkulni.

A rendezvényről készült képgalériát és videót itt tekintheti meg:

Az Eraklin Táncklub versenyei a Kanizsa Arénában

Fotók: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu