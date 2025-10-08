1 órája
Így fogadják el a TAJ-kártyát az orvosnál – ha barna lámpás beteg vagy, fizetned kell!
Az egyik legfontosabb személyi okmányunk, ami szükséges ahhoz, hogy többek között orvosi ellátást kapjunk. Ez a TAJ-kártya, ami annak jár, aki után fizetik a járulékot, vagy saját maga fizeti be. Kellemetlen helyzetet teremt, ha kiderül, hogy valamilyen gond van biztosítási jogosultságunkkal, amit különféle színek jeleznek az ellenőrző rendszerben.
Az idei évtől több változás is életbe lépett a társadalombiztosítási járulékfizetésben. Megemelték az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét: havonta 11 800 forintot kell befizetni (ami korábban 11 300 Ft/hó volt), napidíjként pedig 390 forintot (ami, korábban 380 Ft/nap volt) 2025. január elsejétől. A TAJ-kártya tehát csak így érvényes. A probléma akkor keletkezik, ha nem fizetik be. Aki legalább féléves tartozást halmoz fel, annak a TAJ-száma érvénytelenné válik.
TAJ-kártya: a járulékot mindenkinek be kell fizetni
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a vállalkozóknak, illetve azon magánszemélyeknek is be kell fizetniük, akik nem minősülnek biztosítottnak. Például nincs munkaviszonyuk, nem jogosultak álláskeresési ellátásra, nappali tagozatos jogviszonyuk szűnt meg, és más jogcímen sem jogosultak egészségügyi ellátásra. A jogosultság alanyi jogon jár minden magyar lakcímmel rendelkező gyermeknek, egészen 18 éves korig. Fontos tudni, ha a nagykorúvá vált gyermek kilép a közoktatás vagy a felsőoktatás rendszeréből, akkor – 45 nap elteltével – az állam által biztosított jogosultsága megszűnik, hívja fel a figyelmet az egeszsegbiztositasom.hu.
Így ellenőrizhetjük az érvényességét
A TAJ-kártya érvényességét ellenőrizni tudjuk ügyfélkapun keresztül. A biztosítási jogviszonyról szóló résznél lehet ellenőrizni, hogy be van-e fizetve a járulék. Ezen menüpont alatt tételesen fel van sorolva minden korábbi munkahely, illetve a biztosítási jogviszonyok kezdete és vége. Telefonon vagy személyesen is érdeklődhetünk a NAV ügyfélszolgálatán, írta meg a teol.hu.
A színek megmondják, jogosultak vagyunk vagy sem
Az egeszsegbiztositasom.hu foglalta össze, hogy mikor milyen színek jelennek meg a rendszerben a jogosultságot igazolva vagy sem egy háziorvosi vagy kórházi ellátás során. Ha az ellenőrzés során a zöld lámpa villan fel, akkor minden rendben van, a jogviszony rendezett, tehát ellátást kapunk.
Piros lámpa
- A TAJ-szám ugyan érvényes, de a jogviszony rendezetlen. Ez olyankor fordulhat elő, ha például valakinek nincs munkaviszonya, és saját maga sem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ilyen esetben a szolgáltatók ugyan nem tagadhatják meg az ellátást, de figyelmeztetnek, hogy mielőbb rendezni kell a jogviszonyt.
Sárga lámpa
- A TAJ-szám érvényes, de a szolgáltatások csak korlátozottan vehetőek igénybe. Ezt a jelzést azok kapják, akik az egészségbiztosítóval kötött külön megállapodás alapján szereznek jogosultságot. Ide soroljuk a magyarországi lakhellyel nem rendelkező, unión kívüli állampolgárokat, például az itt dolgozó külföldieket, illetve a külföldi állampolgárságú, magyar lakcím nélküli gyermekeket.
Kék lámpa
- A TAJ-szám átmenetileg érvénytelen. Ez abban az esetben történik, ha az illető külföldön dolgozik, és egy másik országban van érvényes társadalombiztosítási jogviszonya. (Erről bővebb információ található az egeszsegbiztositasom.hu weboldalon.)
Barna lámpa
- A TAJ-szám egyéb okból érvénytelen. Ebben az esetben bármilyen egészségügyi ellátást (kivéve a sürgősségi, életmentő beavatkozásokat) csak térítés ellenében lehet igénybe venni. Barna lámpát kapnak a több mint féléves TB-hátralékkal rendelkezők, akiknek ezt rendezni kell, máskülönben nem kapnak ellátást.
Nem friss adat, de a NEAK korábbi közlése szerint 2022. október közepén például mintegy 141 000 olyan adós volt, akinek hat hónapnál régebbi tartozás miatt érvénytelenítették a TAJ-számát. A barna lámpás betegeket általában ellátják a háziorvosok, úgyhogy nem kérnek pénzt, a gyógyszert azonban csak teljes áron írhatják fel számukra.