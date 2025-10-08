Így fogadják el a TAJ-kártyát az orvosnál – ha barna lámpás beteg vagy, fizetned kell!

Az idei évtől több változás is életbe lépett a társadalombiztosítási járulékfizetésben. Megemelték az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét: havonta 11 800 forintot kell befizetni (ami korábban 11 300 Ft/hó volt), napidíjként pedig 390 forintot (ami, korábban 380 Ft/nap volt) 2025. január elsejétől. A TAJ-kártya tehát csak így érvényes. A probléma akkor keletkezik, ha nem fizetik be. Aki legalább féléves tartozást halmoz fel, annak a TAJ-száma érvénytelenné válik.

TAJ-kártya. Ha zöld szín villan fel a jogosultság ellenőrzése során, minden rendben van. Féléves járuléktartozás esetében barnára vált, az illető csak térítés ellenében kaphat egészségügyi ellátást.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

TAJ-kártya: a járulékot mindenkinek be kell fizetni

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a vállalkozóknak, illetve azon magánszemélyeknek is be kell fizetniük, akik nem minősülnek biztosítottnak. Például nincs munkaviszonyuk, nem jogosultak álláskeresési ellátásra, nappali tagozatos jogviszonyuk szűnt meg, és más jogcímen sem jogosultak egészségügyi ellátásra. A jogosultság alanyi jogon jár minden magyar lakcímmel rendelkező gyermeknek, egészen 18 éves korig. Fontos tudni, ha a nagykorúvá vált gyermek kilép a közoktatás vagy a felsőoktatás rendszeréből, akkor – 45 nap elteltével – az állam által biztosított jogosultsága megszűnik, hívja fel a figyelmet az egeszsegbiztositasom.hu.

Így ellenőrizhetjük az érvényességét

A TAJ-kártya érvényességét ellenőrizni tudjuk ügyfélkapun keresztül. A biztosítási jogviszonyról szóló résznél lehet ellenőrizni, hogy be van-e fizetve a járulék. Ezen menüpont alatt tételesen fel van sorolva minden korábbi munkahely, illetve a biztosítási jogviszonyok kezdete és vége. Telefonon vagy személyesen is érdeklődhetünk a NAV ügyfélszolgálatán, írta meg a teol.hu.

A színek megmondják, jogosultak vagyunk vagy sem

Az egeszsegbiztositasom.hu foglalta össze, hogy mikor milyen színek jelennek meg a rendszerben a jogosultságot igazolva vagy sem egy háziorvosi vagy kórházi ellátás során. Ha az ellenőrzés során a zöld lámpa villan fel, akkor minden rendben van, a jogviszony rendezett, tehát ellátást kapunk.

Piros lámpa

A TAJ-szám ugyan érvényes, de a jogviszony rendezetlen. Ez olyankor fordulhat elő, ha például valakinek nincs munkaviszonya, és saját maga sem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ilyen esetben a szolgáltatók ugyan nem tagadhatják meg az ellátást, de figyelmeztetnek, hogy mielőbb rendezni kell a jogviszonyt.

Sárga lámpa

A TAJ-szám érvényes, de a szolgáltatások csak korlátozottan vehetőek igénybe. Ezt a jelzést azok kapják, akik az egészségbiztosítóval kötött külön megállapodás alapján szereznek jogosultságot. Ide soroljuk a magyarországi lakhellyel nem rendelkező, unión kívüli állampolgárokat, például az itt dolgozó külföldieket, illetve a külföldi állampolgárságú, magyar lakcím nélküli gyermekeket.

Kék lámpa

A TAJ-szám átmenetileg érvénytelen. Ez abban az esetben történik, ha az illető külföldön dolgozik, és egy másik országban van érvényes társadalombiztosítási jogviszonya. (Erről bővebb információ található az egeszsegbiztositasom.hu weboldalon.)

Barna lámpa

A TAJ-szám egyéb okból érvénytelen. Ebben az esetben bármilyen egészségügyi ellátást (kivéve a sürgősségi, életmentő beavatkozásokat) csak térítés ellenében lehet igénybe venni. Barna lámpát kapnak a több mint féléves TB-hátralékkal rendelkezők, akiknek ezt rendezni kell, máskülönben nem kapnak ellátást.