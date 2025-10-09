október 9., csütörtök

Szüreti felvonulás

1 órája

Fogyott a bor, s pogácsa is volt bőven! Így ünnepelt a zalai település

Címkék#ünnep#szüreti felvonulás#Közösség#szüret#hagyomány

Gyuricza Ferenc

Civil kezdeményezésre és civil szervezés mellett rendezték meg Pusztaszentlászlón a néhány éve már újra a helyi hagyományok sorát gyarapító szüreti felvonulást. A falu apraja-nagyja összefogott, hogy közösen ünnepeljék meg a szüreti időszak végét. Traktort, pótkocsit díszítettek, ünnepi gúnyát öltöttek, s úgy járták végig a község utcáit. A frekventáltabb pontokon meg is álltak, hogy a kisbíró összefoglalhassa az év legfontosabb eseményeit, a táncosok pedig jókedvre derítsék a nézelődőket. Közben fogyott a bor, s volt pogácsa is bőven, az órákon át tartó felvonulás célállomását jelentő horgásztanyánál pedig meg is vendégelték a résztvevőket.

Pusztaszentlászlón civil kezdeményezésre rendezték meg a szüreti felvonulást
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

