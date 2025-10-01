október 1., szerda

Malvin névnap

12°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közös szüreti mulatság

25 perce

Tíz év után újra együtt ünnepeltek – hatalmas buli, hajnalig

Címkék#szüreti mulatság#szüreti felvonulás#hagyomány#Oroklán Lovas Egyesület

Igazi őszi hangulat, régi hagyományok, finom falatok és hajnalig tartó mulatság jellemezte azt a közösségi programot, amit tíz év kihagyás után rendezett meg az Oroklán Lovas Egyesület Zalatárnokon és Szentkozmadombján. A két település lakói és vendégei örömmel csatlakoztak a szüreti felvonuláshoz, illetve az azt követő mulatsághoz.

Gyuricza Ferenc

Minderről Simon Annamária, a szüreti felvonulást és az egyéb programokat koordináló civil szervezet elnöke tájékoztatta hírportálunkat. Mint elmondta: az Oroklán Lovas Egyesület a Magyar falu program falusi civil alapja keretében nyert egymillió 485 ezer forint pályázati támogatást a rendezvényre, ez teremtette meg a lehetőségét annak, hogy az utóbbi évek egyik legjelentősebb őszi közösségi programját tudják megtartani Zalatárnokon.

Tíz év után újra közös szüreti felvonulást tartott Zalatárnok és Szentkozmadombja
Tíz év után újra közös szüreti felvonulást tartott Zalatárnok és Szentkozmadombja
Forrás: Oroklán Lovas Egyesület

Öt feldíszített traktor a szüreti felvonuláson

A menet szombaton 13 órakor indult Zalatárnokról, öt feldíszített traktorral és három lovassal – mondta Simon Annamária. – A vidám társaság célja Szentkozmadombja volt, ahol közvetlenül előtte adták át az újonnan megnyitott értéktár múzeumot, s ahol zsíros kenyérrel, frissítőkkel fogadtak bennünket, majd egy órás kulturális műsor várta az érdeklődőket. Néptánccsoport, népdalkör és moderntánc-bemutató nyújtott színes programot minden korosztály számára. A délutáni felvonulás 15 órakor vette kezdetét, amikor a menet végigvonult a két település utcáin. Öt megállónál pogácsával, házi süteményekkel és italokkal fogadták a résztvevőket, a vendéglátás mindenhol bőséges és szívélyes volt, tükrözve a zalai vendégszeretetet.

Hajnalig tartó mulatság

Simon Annamária hozzátette, a szüreti felvonulást követően a zalatárnoki IKSZT udvarán folytatódott a rendezvény, ahol neves fellépők, köztük a Megasztár produkcióból is ismert Komonyi Zsuzsi, valamint a stand up comedy humorista, Kertész Ricsifiú gondoskodott a szórakoztatásról. A zenés-táncos mulatság a késő esti órákban sem csillapodott, a bálozók egészen hajnalig ropták. A rendezvény sikerét nemcsak az időjárás kedvező alakulása és a szép számú résztvevő adta, hanem az is, hogy a két szomszédos falu ismét együtt ünnepelhetett. A közösségi összefogás ereje és az összetartozás élménye újra bebizonyította: a hagyományokat nem elég megőrizni, meg is kell élni azokat, méghozzá együtt. A résztvevők már most bizakodva tekintenek a jövőbe, és remélik, nem kell újabb tíz évet várni a következő közös szüreti ünnepre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu