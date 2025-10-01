Tíz év után újra együtt ünnepeltek – hatalmas buli, hajnalig

Minderről Simon Annamária, a szüreti felvonulást és az egyéb programokat koordináló civil szervezet elnöke tájékoztatta hírportálunkat. Mint elmondta: az Oroklán Lovas Egyesület a Magyar falu program falusi civil alapja keretében nyert egymillió 485 ezer forint pályázati támogatást a rendezvényre, ez teremtette meg a lehetőségét annak, hogy az utóbbi évek egyik legjelentősebb őszi közösségi programját tudják megtartani Zalatárnokon.

Tíz év után újra közös szüreti felvonulást tartott Zalatárnok és Szentkozmadombja

Forrás: Oroklán Lovas Egyesület

Öt feldíszített traktor a szüreti felvonuláson

– A menet szombaton 13 órakor indult Zalatárnokról, öt feldíszített traktorral és három lovassal – mondta Simon Annamária. – A vidám társaság célja Szentkozmadombja volt, ahol közvetlenül előtte adták át az újonnan megnyitott értéktár múzeumot, s ahol zsíros kenyérrel, frissítőkkel fogadtak bennünket, majd egy órás kulturális műsor várta az érdeklődőket. Néptánccsoport, népdalkör és moderntánc-bemutató nyújtott színes programot minden korosztály számára. A délutáni felvonulás 15 órakor vette kezdetét, amikor a menet végigvonult a két település utcáin. Öt megállónál pogácsával, házi süteményekkel és italokkal fogadták a résztvevőket, a vendéglátás mindenhol bőséges és szívélyes volt, tükrözve a zalai vendégszeretetet.

Hajnalig tartó mulatság

Simon Annamária hozzátette, a szüreti felvonulást követően a zalatárnoki IKSZT udvarán folytatódott a rendezvény, ahol neves fellépők, köztük a Megasztár produkcióból is ismert Komonyi Zsuzsi, valamint a stand up comedy humorista, Kertész Ricsifiú gondoskodott a szórakoztatásról. A zenés-táncos mulatság a késő esti órákban sem csillapodott, a bálozók egészen hajnalig ropták. A rendezvény sikerét nemcsak az időjárás kedvező alakulása és a szép számú résztvevő adta, hanem az is, hogy a két szomszédos falu ismét együtt ünnepelhetett. A közösségi összefogás ereje és az összetartozás élménye újra bebizonyította: a hagyományokat nem elég megőrizni, meg is kell élni azokat, méghozzá együtt. A résztvevők már most bizakodva tekintenek a jövőbe, és remélik, nem kell újabb tíz évet várni a következő közös szüreti ünnepre.