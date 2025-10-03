október 3., péntek

Minden résztvevőt megvendégelnek a zalai település szüreti mulatságán

Benedek Bálint
Szüreti felvonulás lesz Nagyrécsén

Fotó: archív/Szakony Attila

Nagyrécsén szombaton az Inkey kastély parkolójából 14 órakor indul a szüreti felvonulás. A önkormányzat ingyenesen látogatható rendezvényén a felvonulók a település utcáit járják végig. A megállóknál pedig a Tündérkert óvoda és az általános iskola fiataljai adnak műsort, de fellép a Szellőrózsa népdalkör is. Ezt követően mindenkit megvendégel a település, a jó hangulatról pedig a Téboly Banda gondoskodik.

 

