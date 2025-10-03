Több megálló
16 perce
Minden résztvevőt megvendégelnek a zalai település szüreti mulatságán
Szüreti felvonulás lesz Nagyrécsén
Fotó: archív/Szakony Attila
Nagyrécsén szombaton az Inkey kastély parkolójából 14 órakor indul a szüreti felvonulás. A önkormányzat ingyenesen látogatható rendezvényén a felvonulók a település utcáit járják végig. A megállóknál pedig a Tündérkert óvoda és az általános iskola fiataljai adnak műsort, de fellép a Szellőrózsa népdalkör is. Ezt követően mindenkit megvendégel a település, a jó hangulatról pedig a Téboly Banda gondoskodik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre