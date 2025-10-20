A fiataloknak habparti, az idősebbeknek A Jó Laci Betyár alapozta meg a hangulatot

A program kapcsán Gyergyák Zoltán polgármester elmondta: néhány éve még csupán a szüreti felvonulások hagyományát elevenítették fel, majd miután látták, hogy annak milyen nagy volt a sikere a helybéliek és a hazatérő elszármazottak, valamint a környékbeli települések lakói körében, úgy döntöttek, hogy családi nappal teszik azt még teljesebbé. Ehhez idén a Magyar falu program nyújtott anyagi támogatást, a szervezésben pedig egy helyi civil szervezet, a Murarátka Fejlődéséért Egyesület volt az önkormányzat partnere.

A szüreti felvonulásra feldíszítették a faluban fellelhető traktorokat

Fotó: Gyuricza Ferenc

Családi nappal kötötték össze a szüreti felvonulást

A program felvonulással kezdődött: feldíszített traktorokkal járták végig a falu utcáit, majd az önkormányzati vendégházhoz visszatérve zenés program, játszóház, népi játszótér, illetve gasztronómiai élmény várta a résztvevőket. A sztárvendég A Jó Laci Betyár volt, míg a fiatalok körében a becsehelyi önkéntes tűzoltók habpartija varázsolt remek hangulatot. A családi naphoz kiállítások is társultak, többek közt a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott szakköri programok során készült alkotásokat is megtekinthették az érdeklődők.