Százezer forint állami támogatás minden magyar nyelven tanuló határon túli fiatalnak

Erről a Szülőföldön magyarul program szlovéniai koordinátora, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet munkatársai számoltak be. Kifejtették: a pályázatot Magyarország kormánya, pontosabban a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága hirdette meg, a megítélt támogatások összegét pedig a Bethlen Gábor Alap juttatja el a szlovéniai koordinátorhoz. A program célja a határon túli területeken élők magyar nyelvű fiatalok tanulásának ösztönzése, elősegítése. A támogatásban azon Magyarország határain túl élő fiatalok részesülhetnek, akik a kéttannyelvű általános vagy középiskolákban a magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanulják, illetve az egynyelvű területeken – ahol nincs kéttannyelvű oktatás – magyar nyelvi órákat látogatják. A támogatásra a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók is jogosultak, amennyiben az egyetemen magyarul tanulnak, vagy lektori órákra járnak. A támogatás alanyi jogon jár abban az esetben, ha a pályázó a kiírási feltételeknek megfelel.

A Szülőföldön magyarul program által juttatott támogatás az írószerek és egyéb tanulást segítő eszközök megvásárlásához is nagy segítséget jelent

Fotó: Szakony Attila

Százezer forint támogatás a Szülőföldön magyarul program révén

A támogatás összegét a 2025/26-os tanévre 256 euróban, azaz közel 100 ezer forintban állapították meg, s azt egy összegben folyósítják a jogosultak részére. Szlovéniában ez évben 363 fő felelt meg a pályázati feltételnek. Az igénylők száma jelentősen megemelkedett, mint ahogy azt annak idején megírtuk, két évvel ezelőtt még csak 84 személy támogatására nyújtottak be érvényes pályázati kérelmet.