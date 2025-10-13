Torta és pezsgő
1 órája
Születésnapot ünnepelt a zalaegerszegi Gazd’asszony klub
Az andráshidai Gazd’asszony klub az idén ünnepli megalakulása 15. évfordulóját, de az év más miatt is emlékezetes.
Mint arról Molnár Klára klubvezető hírportálunknak beszámolt, 2025-ban a klub első alkalommal ünnepelt nyolcvanadik születésnapot is. A klubtagok közül Hollósi Gyuláné, Erzsi elsőként töltötte be ezt a szép kort. Erzsit tortával és egy kis pezsgővel köszöntötték meg a jeles nap alkalmából.
