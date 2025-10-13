Születésnapot ünnepelt a zalaegerszegi Gazd’asszony klub

Mint arról Molnár Klára klubvezető hírportálunknak beszámolt, 2025-ban a klub első alkalommal ünnepelt nyolcvanadik születésnapot is. A klubtagok közül Hollósi Gyuláné, Erzsi elsőként töltötte be ezt a szép kort. Erzsit tortával és egy kis pezsgővel köszöntötték meg a jeles nap alkalmából.

A születésnapos Hollósi Gyuláné, Erzsi Fotó: Molnár Klára

