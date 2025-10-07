Az egész ország Zalaegerszegre figyel a héten: 25 nagyváros polgármestere és több miniszter érkezik!

A polgármester jelezte, hogy Zalaegerszeget az a megtiszteltetés érte, hogy az 1885-ös rendezett tanácsú várossá nyilvánítás 140 éves jubileumához kapcsolódva júniusban itt tartotta ülését a Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzői Kollégiuma. Október 9-10-én, csütörtökön és pénteken pedig a szövetség közgyűlése ülésezik Zalaegerszegen, amelynek 2015-ben, előtte pedig 1997-ben voltak a házigazdái.

Az MJVSZ közgyűlése Zalaegerszegen ülésezik, amelyről előzetes tájékoztatót adott Balaicz Zoltán polgármester a városházán.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A szövetség közgyűlése: téma többek között az önkormányzatok gazdálkodása

Október 9-én tehát Zalaegerszegre érkeznek Magyarország 25 nagyvárosának, megyei jogú városainak és megyeszékhelyeinek a kormánypárti és ellenzéki polgármesterei. A szövetség közgyűlésen dr. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Lantos Csaba, energiaügyi miniszter, prof. dr. Palkovics László kormánybiztos, dr. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszter-helyettese, Kisgergely Kornél, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára és dr. Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára tartanak előadást. Az önkormányzatok 2026. évi költségvetésének keretei, a versenyképes járások, az energetikai pályázatok lesznek a témák többek között.

A város nagyszabású rendezvény helyszíne

Zalaegerszeg nagyszabású eseménynek adhat otthont annak okán is, hogy a szövetség közgyűlésén ilyen sok kormányzati szereplőt fogadhatnak, hangsúlyozta Balaicz Zoltán. Elmondta továbbá, hogy nemrég Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter látogatott Zalaegerszegre. A decemberi ünnepi közgyűlésen, a Zalaegerszegért díjak átadásán dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter lesz jelen. A Flex Next Gen Mobility gyár hamarosan várható avatásán is magas rangú kormányzati vezetőre számítanak. Ez azt bizonyítja, hogy jó kormányzati kapcsolatot alakítottak ki, amely a város fejlődése szempontjából is fontos, emelte ki a polgármester.

A szövetség közgyűlésén magas rangú kormányzati vezetők is részt vesznek a kormánypárti és ellenzéki polgármesterek mellett - jelezte Balaicz Zoltán a beharangozó sajtótájékoztatón.

Fotó: Antal Lívia

Megnyitó és I. ülésnap csütörtökön

A Megyei Jogú Városok Szövetségének első ülésnapja október 9-én csütörtökön, 13 órakor kezdődik Zalaegerszeg Dísztermében. A közgyűlést Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke nyitja meg. Köszöntőt mond Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.

