Szomszédolnak Zalában, a lendvai és kanizsai irodalom a középpontban

A program során szerzők és szerkesztők mesélnek a lapszámok és a kötet kulisszatitkairól, a lendvai és nagykanizsai rovat alkotói lesznek a vendégek. Dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke mond köszöntőt. A beszélgetést élőben követhető a magazin Facebook oldalán.