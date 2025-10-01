Pannon Tükör bemutató
50 perce
Szomszédolnak Zalában, a lendvai és kanizsai irodalom a középpontban
A Pannon Tükör kettő legújabb lapszámát, valamint az Egymondatok kiadványt mutatják be október 3-án, 17 órakor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Az est házigazdája Tóth Renáta igazgató.
Fotó: Illusztráció/Pezzetta Umberto
A program során szerzők és szerkesztők mesélnek a lapszámok és a kötet kulisszatitkairól, a lendvai és nagykanizsai rovat alkotói lesznek a vendégek. Dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke mond köszöntőt. A beszélgetést élőben követhető a magazin Facebook oldalán.
