Szombaton megnyitja kapuit a Festetics-mauzóleum, érdemes megnézni!

November elsején, szombaton délelőtt tíz és este hat óra között a Szent Miklós temető látogatói betérhetnek a Festetics-mauzóleumba is - adta hírül közösségi oldalán a keszthelyi Festetics-kastély. A neoklasszicista épületet 1925-ben emelték Festetics II. Tasziló herceg megbízásából, ahová először a feleségét, Lady Hamiltont helyezték végső nyugalomra. Ide temették II. Tasziló herceget, fiát, Festetics III. Györgyöt és a feleségét, Maria Haugwitzot is.