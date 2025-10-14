október 14., kedd

Leállás várható

2 órája

Ennél a szolgáltatónál nem lehet online ügyeket intézni hamarosan

Az MVM online felületén tette közzé a hírt, hogy hamarosan nem lesz elérhető több online felületük.

Benedek Bálint

Egészen pontosan október 15-én szerdán 22 órától éjjel fél 4 óráig szünetel az ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban. Ezért az ügyfelektől megértést és türelmet kérnek.
 

 

