Leállás várható
2 órája
Ennél a szolgáltatónál nem lehet online ügyeket intézni hamarosan
Az MVM online felületén tette közzé a hírt, hogy hamarosan nem lesz elérhető több online felületük.
Egészen pontosan október 15-én szerdán 22 órától éjjel fél 4 óráig szünetel az ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next mobilappban. Ezért az ügyfelektől megértést és türelmet kérnek.
