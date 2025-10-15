Mit lehet tenni a Keszthelyi Kórház jövőjéért? Nagy Bálint szerint ez a program sokat segíthet

A Keszthelyi Kórház érdekében kidolgozott következő pont a szolgálati lakásprogram bővítése. Nagy Bálint szerint nagyon fontos, hogy az ideérkező dolgozóknak szolgálati lakást biztosítson az önkormányzat. Az előző városvezetés idején elnyertek egy több mint 700 millió forintos szolgálati lakás felújítási programot, amelyből a volt Kísérlet utcai óvoda helyén egy teljesen új, többlakásos szolgálati lakás program valósítható meg. Fontosnak tartja, hogy a jelenlegi városvezetés is foglalkozzon a kérdéssel, és akár a lakásalap egy részének felhasználásával újítson fel meglévő, vagy építsen új beruházásként szolgálati lakásnak alkalmas ingatlanokat. Ezzel jelentősen nőhet Keszthely vonzereje a munkaerőpiacon: a kiszámítható lakhatás biztonságot ad, és erősíti a városhoz való kötődést is.

A térség országgyűlési képviselője - mint arról már hírportálunkon is olvashattak - ismertette a Keszthelyi Kórház működését támogató akciótervet, amelyet a városi közgyűlés elé is beterjesztenek a Fidesz-KDNP képviselői. A szolgálati lakásprogram bővítésén túl a stratégia része egy keszthelyi ösztöndíjprogram orvostanhallgatóknak és egészségügyi szakdolgozó hallgatóknak; a letelepedést támogató mentorprogram; Keszthely jelenléte az egyetemi állásbörzéken; valamint a külföldi hallgatók bevonása a nyelvi akadályok lebontásával. Ezenfelül az akcióterv azt javasolja, hogy a Keszthelyi Kórház már rövid távon legyen vonzó munkahely különböző önkormányzati kedvezmények biztosítása révén, a turisztikai főszezonban bevonzani kívánt orvosokat pedig már most meg kell szólítani. A részletekre a későbbiekben visszatérünk.

