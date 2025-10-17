október 17., péntek

Szociális tűzifa

36 perce

Két köbméter remény: így segít a falu a hideg télre készülőknek Zalában

A kistelepüléseken élő lakosság szociális támogatási formái közül talán az egyik legjelentősebb a téli tüzelő beszerzéséhez nyújtott állami és önkormányzati segítség. Zalatárnokon már be is fejeződött a szociális tűzifa kiosztása.

Gyuricza Ferenc

Soós Zsolt polgármester azt mondja: a segítségnek akkor van értelme, ha időben érkezik. Különösen igaz ez a szociális tűzifa kiosztására, hiszen annak még a fűtési szezon megkezdése előtt le kell zajlani, különben nincs értelme foglalkozni vele. A rászoruló lakosok számolnak is vele, hiszen az évek során már hozzászoktak, hogy legkésőbb október első felében érkezik a támogatás.

Zalatárnokon Kohut József Istvánné is részesült támogatásban a szociális tűzifa program keretében
Zalatárnokon Kohut József Istvánné is részesült támogatásban a szociális tűzifa program keretében 
Fotó: Gyuricza Ferenc

A szociális tűzifa nagy segítséget jelent a rászorulóknak

- Zalatárnokon nagyon sokan fával fűtenek – mondta a polgármester. – Szerencsére vannak olyanok is, akik számára nem jelent áthidalhatatlan akadályt a jó minőségű tűzifa beszerzése, főleg az olyanoknak, akik saját erdővel rendelkeznek, vagy erdőbirtokossági tagok, de a nehéz szociális körülmények között élők is inkább fával fűtenek. A szociális tűzifa program elsősorban számukra jelent segítséget.

Minden évben élnek a lehetőséggel

Soós Zsolt hozzáteszi, az önkormányzat minden évben a saját hatáskörében dönthet arról, hogy csatlakozik-e a belügyminisztérium által koordinált programhoz, azaz nyúlt-e be pályázatot szociális tüzelő beszerzésére. Zalatárnok folyamatosan él ezzel a lehetőséggel. Idén mintegy 1,2 millió forintos támogatást kaptak, amit 10 százalék önrésszel kell kiegészíteniük, illetve vállalniuk kell a kiszállítás költségeit. Az említett összeg 46 köbméter jó minőségű, száraz tűzifa beszerzésére elegendő. 

- A lakosságnak szeptember elsejétől egy hónap állt rendelkezésére, hogy benyújtsa kérelmét a szociális tűzifára – folytatta a község önkormányzati vezetője. – Ezen időszak alatt összesen 31 igény érkezett, és miután valamennyien megfeleltek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, a képviselő-testület egyhangú döntése alapján minden kérelmező részére biztosította a támogatást.

Nyitott könyv előttük a település élete

A rendelkezésre álló tűzifát differenciáltan osztották el, így egy-egy kérelmező egy vagy két köbméternyi mennyiséget kapott. A differenciálás alapját a szociális helyzet jelentette. Soós Zsolt elmondta: egy olyan relatíve kistelepülésen, mint Zalatárnok, az önkormányzat tagjai tisztában vannak a lakosok élethelyzeteivel. Tudják, hogy mennyi a jövedelmük, kinek hány gyermeke van, hányan élnek egy háztartásban, de még a havi gyógyszerköltség mennyiségével is tisztával vannak. Ahogy a polgármester fogalmaz, egy jól működő önkormányzat előtt nyitott könyv a falu élete. Ez jelenti tehát a kiindulási pontot az elosztásnál, ugyanakkor a közösségi együttélés szabályainak betartását is figyelembe veszik.

Öt köbméterből kettő megvan 

Az orokláni településrészen élő Kohut József Istvánné két köbmétert kapott. A férje egészségi állapota miatt nem munkaképes, a jövedelmük szerény. Egy kis családi házban élnek, az éves tüzelő mennyisége mintegy öt köbmétert tesz ki. A szociális tűzifa programban kapott két köbméter ezért nagy segítség számukra, a többire valahogyan kispórolják a pénzt. Az önkormányzati támogatást Tóth Frigyes szállítja ki hozzájuk. A helyi fuvarozó azt mondja: látja, hogy milyen körülmények között élnek egyes családok Zalatárnokon, ezért tavalyi áron vállalta a fuvarköltséget, hogy az önkormányzatnak kisebb legyen az anyagi terhe, s több pénze maradjon, amit ugyancsak szociális támogatásokra fordíthat. A másik segítség az emberi odafigyelés, mindig oda rakja le a fát, ahova a lakosok kérik, hiszen az idős korúaknál, betegeknél már az is számít, hogy milyen távolságból kell behordani a kamrába a fát. 

A Zalaerdő Zrt. a partner

- Mi pedig arra figyelünk, hogy megfelelő minőségű, illetve kellően száraz fát kapjunk – egészíti ki Soós Zsolt. – Ebben a Zalaerdő Zrt. lenti erdészete mindig partner, a novai telephelyről biztosítják számunkra a tüzelőt. Arra is törekszünk, hogy a megvásárolt fa ne legyen nagyon vastag, hiszen sokak számára a felhasogatás is problémát jelent. Ha mégis szükség van ilyen segítségre, méltányosságból akár még abban is közre tudunk működni. A fontos az, hogy a zalatárnokiak közül senki ne érezze úgy, hogy magára van hagyatva.

 

