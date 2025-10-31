Szkíta államot és hadsereget akartak létrehozni, akár erőszakkal – nem tetszett a rendszer a zalai férfinek

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint az I. rendű vádlott célja a Szkíta Állam létrehozása volt. A IV. rendű társa különböző közösségi platformokon egy olyan összeesküvés-elméletet („UCC-OPPT” elmélet) hirdetett, amely szerint 2012. december 25-én a világ összes kormányának és bankjának vagyonát lefoglalták, eltörölték az összes adósságot, visszavonták a bankok, a kormányok és a vállalatok működési engedélyét, mivel azok rabszolgaságot és magán pénzrendszereket működtettek. Az elmélet hívei megkérdőjelezik az államok legitimitását, a követők szerint Magyarország egy cég, az Alaptörvény, a magyar jogszabályok, a kormány, a hatóságok nem léteznek, így azok joghatóságát, kötelező érvényét magukra nézve nem ismerik el. Az I. rendű vádlott 2023. április 3-án felvette a kapcsolatot a IV. rendű társával igazolványkészítés ürügyén, majd ismertette vele a Szkíta Állam létrehozására irányuló szándékát, amely az „UCC-OPPT” törvényeknek megfelelően működne.

A Szkíta Állam létrehozása során nem riadtak volna vissza a fegyverek használatától.

Forrás: Police.hu

A II. rendű vádlott az általa vezetett „Szakrális Királyság mozgalom” keretében a trianoni békeszerződés felülvizsgálatával a Nagy-Magyarország, illetve a király nélküli királyság államformájának visszaállítása érdekében tevékenykedett. A havonta tartott gyűléseken a VI. és a VII. rendű vádlottak is részt vettek.

2023 augusztusára az I. rendű vádlott által vezetett „Szkíta mozgalom”, a IV. rendű vádlott által képviselt összeesküvés-elmélet hívők egy csoportja és a II. rendű vádlott által irányított „Szakrális Királyság mozgalom” közös csoporttá szerveződött. Az államtagadó társulás ideológiája revizionista és antiszemita nézeteket is hirdetett. Az I. rendű vádlott számos e-mailt küldött rendőrkapitányságoknak, ügyészségeknek, önkormányzatoknak, valamint hírközlő szerveknek, melyekben előrevetítette szabad katonai csapatok bevonulását, különböző személyek letartóztatását. Az V. rendű vádlott feladata a csoporton belül elsődlegesen a nézetek széles körű – főként saját közösségi felületein történő – terjesztése, illetve a további szimpatizánsok beszervezése volt. Ebben részt vett nővére, a IX. rendű vádlott is.