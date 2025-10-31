október 31., péntek

Farkas névnap

15°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádat emeltek

52 perce

Szkíta államot és hadsereget akartak létrehozni, akár erőszakkal – nem tetszett a rendszer a zalai férfinek

Címkék#Szkíta Állam#jogszabály#mozgalom

Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület bűntette és bűncselekmények a vád, az ügyet Zalaegerszegen tárgyalják november 3-án, hétfőn, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék. A vádlott 2022-ben indított mozgalmat, melynek célja a Szkíta Állam létrehozása volt, méghozzá szkíta önkormányzatok és hadsereg megalakításán keresztül. Hétfőn a vádlottak kihallgatása várható.

Zaol.hu
Szkíta államot és hadsereget akartak létrehozni, akár erőszakkal – nem tetszett a rendszer a zalai férfinek

A Zalaegerszegi Törvényszéken tárgyalják az ügyet.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint az I. rendű vádlott célja a Szkíta Állam létrehozása volt. A IV. rendű társa különböző közösségi platformokon egy olyan összeesküvés-elméletet („UCC-OPPT” elmélet) hirdetett, amely szerint 2012. december 25-én a világ összes kormányának és bankjának vagyonát lefoglalták, eltörölték az összes adósságot, visszavonták a bankok, a kormányok és a vállalatok működési engedélyét, mivel azok rabszolgaságot és magán pénzrendszereket működtettek. Az elmélet hívei megkérdőjelezik az államok legitimitását, a követők szerint Magyarország egy cég, az Alaptörvény, a magyar jogszabályok, a kormány, a hatóságok nem léteznek, így azok joghatóságát, kötelező érvényét magukra nézve nem ismerik el. Az I. rendű vádlott 2023. április 3-án felvette a kapcsolatot a IV. rendű társával igazolványkészítés ürügyén, majd ismertette vele a Szkíta Állam létrehozására irányuló szándékát, amely az „UCC-OPPT” törvényeknek megfelelően működne.

Szkíta Állam létrehozása
A Szkíta Állam létrehozása során nem riadtak volna vissza a fegyverek használatától. 
Forrás:  Police.hu

Szkíta Állam létrehozása: az összeesküvés-elmélet hívei hittek benne, erőszakkal változtatták volna meg az alkotmányt

A II. rendű vádlott az általa vezetett „Szakrális Királyság mozgalom” keretében a trianoni békeszerződés felülvizsgálatával a Nagy-Magyarország, illetve a király nélküli királyság államformájának visszaállítása érdekében tevékenykedett. A havonta tartott gyűléseken a VI. és a VII. rendű vádlottak is részt vettek.
2023 augusztusára az I. rendű vádlott által vezetett „Szkíta mozgalom”, a IV. rendű vádlott által képviselt összeesküvés-elmélet hívők egy csoportja és a II. rendű vádlott által irányított „Szakrális Királyság mozgalom” közös csoporttá szerveződött. Az államtagadó társulás ideológiája revizionista és antiszemita nézeteket is hirdetett. Az I. rendű vádlott számos e-mailt küldött rendőrkapitányságoknak, ügyészségeknek, önkormányzatoknak, valamint hírközlő szerveknek, melyekben előrevetítette szabad katonai csapatok bevonulását, különböző személyek letartóztatását. Az V. rendű vádlott feladata a csoporton belül elsődlegesen a nézetek széles körű – főként saját közösségi felületein történő – terjesztése, illetve a további szimpatizánsok beszervezése volt. Ebben részt vett nővére, a IX. rendű vádlott is. 

A mozgalmon belül a VI. rendű és VII. rendű vádlottak voltak a leginkább katonai beállítottságúak, s a csoport céljainak elérése érdekében készek voltak erőszakot is alkalmazni. A 2024. január 23-án tartott házkutatás során több vádlottól engedély nélkül tartott, lőfegyvernek minősülő fegyvereket foglaltak le. Az I.-IX. rendű vádlottak tisztában voltak a csoport céljaival, azokkal egyetértettek, az összehívott találkozókon megjelentek. Tevékenységükkel Magyarország Alaptörvényének megváltoztatását és a magyar államigazgatási, valamint a karhatalmi szervezetek felszámolását tervezték, megvalósítva a társtettesként elkövetett, alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület bűntettét.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu