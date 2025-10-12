18 perce
Ingyenpénz a családnak? Elég egy nyilatkozat, és máris adómentes vagy – mutatjuk, hogyan!
A háromgyermekes édesanyáknak októbertől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik után. Az SZJA-mentesség a becslések szerint 200-250 ezer családot érinthet Magyarországon. Az új adókedvezmény egyszerűen igényelhető online és papíralapon is.
Októberben érvénybe lépett az SZJA-mentesség a három gyermeket nevelő anyáknak
Az SZJA-mentesség októbertől a háromgyerekes anyákat érinti. Az adókedvezmény igénybe vételéhez a NAV nyújt segítséget - írja a sonine.hu. Az eljárás egyszerű, az adóhivatal honlapján elérhető az adóelőleg-nyilatkozat papíralapú és online formában. A munkáltatónál leadott papíralapú nyilatkozat esetén szükséges az aláírás, míg az online megoldás – az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) – mindössze néhány kattintást igényel. Az azonosítás DÁP vagy Ügyfélkapu+ segítségével történik, innen az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a munkáltatóhoz. Fontos, hogy az SZJA-kedvezmény nem vész el: aki most nem nyilatkozik, 2026-ban az szja-bevallásában érvényesítheti.
SZJA-mentesség a háromgyerekes anyáknak
A háromgyermekes anyák szja mentessége Zalában is többeket érint. Lentiben Bertáné Siroki Gabriella két fiút és lányt nevel férjével.
- Három gyermeket nevelő édesanyaként úgy gondolom, ez egy nagyszerű dolog, hogy a családunk bevételi forrása ezentúl, egy jelentősebb összeggel fog növekedni - mondta az adókedvezmény kapcsán. - Az is egy szuper lehetőség, hogy mi dönthetjük el, hogy havi szinten szeretnénk-e igénybe venni a kedvezményt, ezáltal a havi bevételünket növelni, vagy pedig egyfajta megtakarításként utólag, egy összegben, az adóévet követő májusi adóbevallásban érvényesíteni. Mi a férjemmel, az utóbbi mellett döntöttünk. Természetesen ez az összeg a családunkra, gyermekeinkre lesz fordítva. Az ügyintézésben a munkáltatóm abszolút a segítségünkre volt, írásbeli és szóbeli tájékoztatást is kaptunk. Ha valaki a havi fizetésekor szeretné érvényesíteni, egy adóelőleg nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, de önállóan, ügyfélkapu hozzáféréssel is nyilatkozhat az Online Nyomtatványkitöltő alkalmazásban (ONYA), ahol a NAV nyújt segítséget a kitöltőnek, és küldi a nyomtatványt a foglalkoztatónak. Bármelyik verziót is válassza az édesanya, ez egy óriási anyagi segítség a családoknak. Ráadásul, január 1-től a családi adókedvezmény megduplázásának második üteme is érint minket, amiért szintén hálásak vagyunk a kormánynak.
Az adókezdemény tehát októbertől érvényesíthető, de van arra is lehetőség, hogy az édesanyák jövőre vegyék igénybe. A szintén Lentiben élő háromgyerekes Erika még nem nézett után az adókedvezmény-igénylés menetének, de élni fog vele. Hozzátette, hogy nagy segítség ez a családoknak, ilyen támogatás máshol nincsen, bár vannak kétségei afelől, hogy az így az államkasszába be nem kerülő adóforintok hiányának nem lesznek-e következményei.