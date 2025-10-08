október 8., szerda

Koppány névnap

14°
+17
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy falat páhoki tradíció

1 órája

Újra életre kelt a szivás szenvonyó, ami után mind a tíz ujjadat megnyalod – így készül (galéria)

Címkék#Alkotóház#A szivás szenvonyó#Nyitott Porta Napok#Alsópáhok

Az Alsópáhoki Alkotóház is kitárta kapuit a Dunántúl-szerte megrendezett Nyitott Porta Napok keretében október elején. A rendezvényen a látogatók maguk is elkészíthették és megkóstolhatták a szivás szenvonyó tájszóval illetett különleges helyi süteményt.

Antal Lívia

– Az Alkotóházat az elmúlt évek aktív közösségi és hagyományőrző tevékenységei miatt hívták meg a térségi rendezvényre, amelyre örömmel mondtunk igent. A Nyitott Porta Nap számunkra is jó alkalom volt arra, hogy új emberek is betérjenek hozzánk, megismerjék a ház hangulatát, és egy szeletet kapjanak abból, amit mi Alsópáhokon értéknek tekintünk. A nap fő attrakciója a szivás szenvonyó volt. Ez egy különleges, helyi sütemény, amely már a helyi értéktárban is szerepel – mondta el Nagy Anita Lilla, Páhoki Kapo(l)cs Alkotóház vezetője. 

A szivás szenvonyó egy különleges helyi sütemény Alsópáhokon, amit a Nyitott Porta Napok keretében tartott rendezvényen készítettek el a résztvevők
A szivás szenvonyó egy különleges helyi sütemény Alsópáhokon, amit a Nyitott Porta Napok keretében tartott rendezvényen készítettek el a résztvevők
Forrás: Alsópáhoki Alkotóház

Szivás szenvonyó – honnan ered a név és mi van benne?

Hát a szilvától és az alakjától. A tésztát, amelyet régen szilvalekvárral töltve kemencében sütöttek, Kati néni, azaz Lázár Jánosné receptje alapján készítették el. A kemencében való sütéskor használt eszköz, a szénvonó formájáról kapta nevét ez a ritka finomság, amely nemcsak ízében, hanem történetében is magában hordozza a páhoki múltat, hangsúlyozta Nagy Anita Lilla. A délutáni gasztroworkshopon a résztvevők maguk is gyúrhatták, formázhatták, majd közösen kóstolhatták a frissen sült süteményt. Közben felidézték a régi kemencék melegét, a családi történeteket és a helyi hagyományokat.

Egy tradíció így kovácsol közösséget 

Az eseményen kézműves sarok, fotósarok és receptcsere-asztal állt a résztvevők rendelkezésére. A gyerekek vidáman gyurmázhattak, a felnőttek régi recepteket cseréltek, és sokan megálltak egy jó beszélgetésre. A jó hangulatban telt nap végére nemcsak a sütemény illata, hanem a közösség összetartó ereje is megtöltötte az Alkotóházat.

A szivás szenvonyó egy különleges helyi sütemény Alsópáhokon
Íme és így készül a szivás szenvonyó
Forrás: Alsópáhoki Alkotóház

A szivás szenvonyóval egy történetet meséltek el

– Úgy érezzük, sikerült elérni, amit szerettünk volna: Alsópáhok hírét vinni a környékbeli Nyitott Porták közé, és megmutatni, hogy a hagyomány nem poros múlt – hanem élő, közös élmény. A szivás szenvonyóval nemcsak egy receptet adtunk tovább, hanem egy történetet is – a miénket – vélekedett Nagy Anita Lilla, Páhoki Kapo(l)cs Alkotóház vezetője.

Így készül a szivás szenvonyó Alsópáhokon

Fotók: Antal Lívia

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu