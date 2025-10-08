Újra életre kelt a szivás szenvonyó, ami után mind a tíz ujjadat megnyalod – így készül (galéria)

– Az Alkotóházat az elmúlt évek aktív közösségi és hagyományőrző tevékenységei miatt hívták meg a térségi rendezvényre, amelyre örömmel mondtunk igent. A Nyitott Porta Nap számunkra is jó alkalom volt arra, hogy új emberek is betérjenek hozzánk, megismerjék a ház hangulatát, és egy szeletet kapjanak abból, amit mi Alsópáhokon értéknek tekintünk. A nap fő attrakciója a szivás szenvonyó volt. Ez egy különleges, helyi sütemény, amely már a helyi értéktárban is szerepel – mondta el Nagy Anita Lilla, Páhoki Kapo(l)cs Alkotóház vezetője.

Szivás szenvonyó – honnan ered a név és mi van benne?

Hát a szilvától és az alakjától. A tésztát, amelyet régen szilvalekvárral töltve kemencében sütöttek, Kati néni, azaz Lázár Jánosné receptje alapján készítették el. A kemencében való sütéskor használt eszköz, a szénvonó formájáról kapta nevét ez a ritka finomság, amely nemcsak ízében, hanem történetében is magában hordozza a páhoki múltat, hangsúlyozta Nagy Anita Lilla. A délutáni gasztroworkshopon a résztvevők maguk is gyúrhatták, formázhatták, majd közösen kóstolhatták a frissen sült süteményt. Közben felidézték a régi kemencék melegét, a családi történeteket és a helyi hagyományokat.

Egy tradíció így kovácsol közösséget

Az eseményen kézműves sarok, fotósarok és receptcsere-asztal állt a résztvevők rendelkezésére. A gyerekek vidáman gyurmázhattak, a felnőttek régi recepteket cseréltek, és sokan megálltak egy jó beszélgetésre. A jó hangulatban telt nap végére nemcsak a sütemény illata, hanem a közösség összetartó ereje is megtöltötte az Alkotóházat.

Íme és így készül a szivás szenvonyó

A szivás szenvonyóval egy történetet meséltek el

– Úgy érezzük, sikerült elérni, amit szerettünk volna: Alsópáhok hírét vinni a környékbeli Nyitott Porták közé, és megmutatni, hogy a hagyomány nem poros múlt – hanem élő, közös élmény. A szivás szenvonyóval nemcsak egy receptet adtunk tovább, hanem egy történetet is – a miénket – vélekedett Nagy Anita Lilla, Páhoki Kapo(l)cs Alkotóház vezetője.