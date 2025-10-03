Európa legkövérebb országa lettünk – ... de még mindig van kiút! (galéria, videó)

A szív egészsége rendkívül fontos, erről beszélt dr. Brünner Szilveszter, a kórház főigazgató-főorvosa. Elmondta: Magyarországon 2024-ben 124 ezer(!) ember halt meg, közülük 60 ezren valamilyen szív- és érrendszeri betegségben hunytak el. Kicsit visszatekintve: a rendszerváltás környékén, az 1990-es években 100 ezer ember halt meg ilyen problémák miatt.

A szív egészsége érdekében közérthető előadásokat tartottak. Az előadók a főigazgató-főorvossal, balról: dr. Faricsné Hári Vera, dr. Kiss Tünde, dr. Brünner Szilveszter, Szőke Gyöngyi dietetikus és dr. Matoltsy András

Fotó: Szakony Attila

Szív egészsége: jobb a helyzet, de még mindig sokan halnak meg

– Az utóbbi 30-40 évben komoly javulást tapasztalhattunk, vagyis manapság már "csak" 60 ezer ember hal meg szív- és koszorúér betegségekben – folytatta. – Ám még ez sem elég ahhoz, hogy változzon a helyünk az európai sorrendben, ahol hátulról az ötödikek vagyunk. Végre kezd eljutni a lakossághoz az a rengeteg gondolat, ami arra irányul, miként kellene megelőznünk ezt a betegségcsoportot. Azt se felejtsük el, hatalmasat fejlődött az egészségügyi ellátó rendszer. Nemcsak a világban, hanem itthon is, és ma már olyan szív- és koszorúér betegségekből tudunk visszahozni embereket, amikben 30 évvel ezelőtt még meghaltak volna.

Egyre több fiatal érintett

Dr. Matoltsy András osztályvezető főorvos A szív érrendszeri betegségek előfordulásáról, okairól és megjelenési formáiról beszélt. Kiemelte: a gyors léptékű orvosi fejlődés ellenére a szív- és érrendszeri betegségek, főleg a fiatalok körében, változatlanul nagy gyakorisággal jelentkeznek. A fő üzenet az, hogy minden megelőzhető, de ebben a jelentősen megváltozott, felgyorsult világban az ember gyakran a saját genetikai programja ellen fordul.

A dietetikusok külön ételkóstolóval is készültek. A bemutatott étkek közelebb visznek az egészséges életmódhoz

Fotó: Szakony Attila

Helyes életmód: meg kell fogadni a tanácsokat!

– Egyfolytában reklámozzuk mindenféle fórumon, a médián keresztül, hogy mi a helyes életmód, amit követni kellene, de sajnos ezt még mindig nem veszik komolyan az emberek – folytatta. – Ott tartunk, hogy Európa legkövérebb országa lettünk, az elhízás megállíthatatlan, a magas vérnyomásos betegek száma az utóbbi két évtizedben a duplájára nőtt. A megelőzés nem orvosi feladat, a társadalom felelőssége.

A folytatásban dr. Kiss Tünde kardiológus főorvos A koleszterinszint és a szív-érrendszeri betegségek összefüggéseit járta körül., dr. Faricsné Hári Vera vezető dietetikus Szívünk egészsége és a hosszú élet titkai a tányérunkon címmel tartott beszámolót, Szőke Gyöngyi dietetikus pedig A köszvény és a magas húgysavszint étrendi kezeléséről tájékoztatta a jelenlévőket, akik szívbarát ételeket is kóstolhattak.