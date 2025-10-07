október 7., kedd

Jótékonysági est

2 órája

Erre senki sem számított: moderntánccal lepte meg a közönséget a főigazgató (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#kórház#Dr Gasztonyi Beáta#Hevesi Sándor Színház#Zalaegerszeg

Fúzió volt a javából, hiszen a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház és a Hevesi Sándor Színház együttműködésén, valamint Zalaegerszeg önkormányzata és az Ispita Alapítvány támogatásán alapult. A Szín-fúzió jótékonysági gála emellett rendhagyó és rendkívüli volt, amelybe minden szereplő beleadta szívét-lelkét, és amely meglepetésekkel is szolgált a közönség nagy örömére.

Antal Lívia
Az est első felében a kórház előadói és a színház művészei léptek fel közösen. Dr. Kovácsné Dr. Bertus Angélika orvos-igazgató lánya, Dorka és Bot Gábor, színművész és énekművész egy filmzenéből vett betétdalt adott elő. Berkes Dániel zeneművész kísérte őket zongorán.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A korábbiakhoz képest nem a kórház dolgozói, hanem a kórházhoz valamilyen módon kötődő gyerekek, fiatalok léptek fel a színház művészeivel közösen a vasárnap esti jótékonysági gálán. Meglepetésprodukcióval kezdődött a Szín-fúzió, egy akrobatikus elemeket is tartalmazó moderntánc koreográfiával, amit dr. Gasztonyi Beáta, a kórház főigazgatója és Cseh Richárd, a színház táncosa és koreográfusa adott elő. Vastaps lett a jutalmuk, ahogy a jótékonysági est további fellépőinek is.

Szín-fúzió a kórház dolgozóiért

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere beszédében azt emelte ki, minden jótékony célú rendezvény egyúttal a város lokálpatrióta közösségét erősíti. Mint mondta, az önkormányzat feladatának érzi az egészségügy támogatását, több ilyen akciót szervezett már a vármegyei kórház javára. Egy ilyen intézményben fontos az infrastruktúra, az eszközellátottság, de a lényeg mindig az ember. Azok a nővérek, ápolók, orvosok, akik nap mint nap, sokszor szabadidejüket is feláldozva, felelősségteljesen dolgoznak a betegek gyógyulásáért. Ez a jótékonysági est most róluk, nekik szól.

A kórház két osztálya javára jótékonykodtak

Dr. Gasztonyi Beáta főigazgató elmondta, hogy az önkormányzat rögtön a segítségükre sietett, amikor jelezték, hogy a krónikus betegápolási osztály és az ápolási osztály eszközeit szeretnék fejleszteni. Az Aquacity jótékonysági főzőverseny teljes bevételét felajánlotta a város számukra, a rekordbevételnek köszönhetően a fejlesztési tervet sokkal gyorsabban tudják megvalósítani. Az önkormányzat ezen felül térítésmentesen biztosította a jótékonysági est számára a Hevesi Sándor Színházat. Ezek után a színház művészeinek felajánlása is megérkezett: a kórház műkedvelő előadói mellé a társulat művészei nemcsak mentorként, hanem fellépőként is csatlakoznak. A Szín-fúzió valójában a kórház, a színház és az önkormányzat összefogását jelképezi, hangsúlyozta a főigazgató köszöntőjében.

A jótékonysági gálán Mihály Péter, a színház művészeti vezetője konferálta a műsort. Az est első felét a kórház fellépőinek és a színház művészeinek koprodukciója, valamint Paulina Fonogram-díjas énekesnő és zenekara izgalmassá. A második részben Bereczki Zoltán EMeRTon-díjas magyar színész, énekes és zenekara kínált felejthetetlen élményt a közönségnek.

Szín-fúzió jótékonysági gála

Fotók: Antal Lívia

 

