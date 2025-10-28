1 órája
Századik évéhez közelít a zalai falu időse, de ezt a programot még ő sem hagyta ki
A zalai település legidősebb lakói előtt tisztelegtek. Szilvágy önkormányzata az elmúlt hétvégén, szombaton idősek napja alkalmából tartott ünnepséget.
A nyugdíjasnap Szilvágy hagyományos eseménye, ilyenkor műsorral és vendéglátással ünneplik a szépkorúakat. Így volt ez idén is. Az idősek napja programján köszöntötte a megjelenteket Péntek Katalin polgármester, aki arról beszélt, hogy tisztelettel és szeretettel hajtanak fejet az idősek előtt, azok előtt, akik egy életen át dolgoztak, neveltek, teremtettek, és példát mutattak nekünk kitartásból, emberségből.
Szilvágy időseit köszöntötték
Ünnepi gondolatokat osztott meg a szépkorúakkal Vigh László, a térség országgyűlési képviselője és felhívta a figyelmet az idősek fontos szerepére, akik példát mutatnak az őket követő generációknak. Ünnepi szavakkal és ajándékkal készült a szilvágyi nyugdíjasok számára Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.
Az ünnepségen külön köszöntötték a jelenlévő legidősebb hölgyet és urat, a 97 esztendős Lukács Istvánnét, aki a legidősebb a faluban, illetve a 82 éves Luter Lászlót. Az idősek napja Szilvágyon jó hangulatban telt, fellépett ifj. Horváth Károly és barátai népzenei műsorral, a Bibrics Táncegyüttes, és a Szilvágyi Népdalkör.