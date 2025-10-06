Szijjártó Péter: Ha Ukrajnát felvesszük az Európai Unióba, azzal a háborút hozzuk be!

Miniszter úr, „forr a világ bús tengere”, s ha már e Berzsenyi-kép, akkor: merre megy a magyar hajó és honnan lőnek ránk? – kérdeztük először Szijjártó Pétertől.

Szijjártó Péter: Magyarország a béke ügyét képviseli, a globális békepárti többséghez tartozunk

Fotó: Pezzetta Umberto

Szijjártó Péter: Azt szorgalmazzuk, legyen tűzszünet és kezdődjenek béketárgyalások

Nem túlzás: a veszélyek korában élünk – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. – Sajnos, a világszerte zajló háborús konfliktusok miatt a II. világháború vége óta most a legfeszültebb a világpolitikai helyzet, és egy esetleges harmadik világháború kitörésének a lehetősége sem irreális. Ha valaki ezt túlzásnak gondolná, érdemes felhívni a figyelmét: nagyon nyílt hivatkozások voltak az elmúlt időszakban akár még nukleáris fegyverek használatára is. Ebben a helyzetben Magyarország a béke ügyét képviseli, a globális békepárti többséghez tartozunk. Mi magyarok azt valljuk, hogy a történelem során soha nem volt olyan háború, amelynek a megoldása a csatatéren lett volna. Sokkal inkább a tárgyalóasztalnál van, ezért továbbra is azt szorgalmazzuk, legyen tűzszünet és kezdődjenek béketárgyalások.

"A számok azt mutatják, sikeres az a stratégiai célkitűzésünk, hogy Magyarország a keleti és a nyugati gazdaság találkozási pontja legyen”, mondta a külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Pezzetta Umberto

Ők fújják a passzátszelet?

Nemzetközi kapcsolatainkat illetően Ukrajna kiemelkedő fejezet. Tudom, titkokat nem illik kifecsegni, de van bizonyíték arra, hogy északkeleti szomszédaink akár titkosszolgálati eszközöket is bevetve próbálnak zavart kelteni Magyarországon? S egyáltalán: milyen most a magyar-ukrán (v)iszony, különös tekintettel az energiaellátásunk biztonságára?

Minden 2015-ben kezdődött, amikor az ukránok elkezdték a kárpátaljai magyarság jogait nagyon durván megsérteni, csökkenteni, visszavágni. Abban az évben fogadták el az első olyan törvényt, amely megnehezítette a magyarok anyanyelvi oktatását Kárpátalján, mára pedig oda jutottunk: az anyanyelvhasználat szempontjából rosszabb helyzetben vannak a magyarok, mint anno a Szovjetunió idejében. Ezt nem én állítom, hanem a kárpátaljai magyarok mondják. Számtalan alkalommal kértük az ukrán vezetőket, adják vissza a magyar nemzeti közösség jogait, de ezt minden esetben elutasították, sőt: újabb és újabb lépéseket tettek rossz irányba. Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy egy olyan ország, amely azt állítja magáról, felkészült az európai uniós tagságra, ilyen fontos európai alapértéket, mint a nemzeti kisebbségek jogai, gyakorlatilag semmibe vesz és lábbal tipor. Innen indult minden, azóta pedig jól láthatóan az ukránok úgy gondolják, ők fújják a passzátszelet az Európai Unióban is, követelőznek, diktálnak, s elfelejtik: ők kívül vannak, mi meg belül, és az, hogy mi történik itt belül, az rajtunk múlik, nem rajtuk.