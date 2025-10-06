2 órája
Szijjártó Péter: Ha Ukrajnát felvesszük az Európai Unióba, azzal a háborút hozzuk be!
Sikeres az a magyar cél, hogy az ország a keleti és a nyugati gazdaság találkozási pontja legyen. Idehaza Németország a legnagyobb beruházó, Kína a második, eközben pedig idén az amerikai vállalatok eddig nyolc új beruházást jelentettek be, fogalmazott lapunknak adott interjújában a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Zalaegerszegen arról is beszélt: a második világháború óta most a legfeszültebb a helyzet a világban.
Miniszter úr, „forr a világ bús tengere”, s ha már e Berzsenyi-kép, akkor: merre megy a magyar hajó és honnan lőnek ránk? – kérdeztük először Szijjártó Pétertől.
Szijjártó Péter: Azt szorgalmazzuk, legyen tűzszünet és kezdődjenek béketárgyalások
Nem túlzás: a veszélyek korában élünk – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. – Sajnos, a világszerte zajló háborús konfliktusok miatt a II. világháború vége óta most a legfeszültebb a világpolitikai helyzet, és egy esetleges harmadik világháború kitörésének a lehetősége sem irreális. Ha valaki ezt túlzásnak gondolná, érdemes felhívni a figyelmét: nagyon nyílt hivatkozások voltak az elmúlt időszakban akár még nukleáris fegyverek használatára is. Ebben a helyzetben Magyarország a béke ügyét képviseli, a globális békepárti többséghez tartozunk. Mi magyarok azt valljuk, hogy a történelem során soha nem volt olyan háború, amelynek a megoldása a csatatéren lett volna. Sokkal inkább a tárgyalóasztalnál van, ezért továbbra is azt szorgalmazzuk, legyen tűzszünet és kezdődjenek béketárgyalások.
Ők fújják a passzátszelet?
Nemzetközi kapcsolatainkat illetően Ukrajna kiemelkedő fejezet. Tudom, titkokat nem illik kifecsegni, de van bizonyíték arra, hogy északkeleti szomszédaink akár titkosszolgálati eszközöket is bevetve próbálnak zavart kelteni Magyarországon? S egyáltalán: milyen most a magyar-ukrán (v)iszony, különös tekintettel az energiaellátásunk biztonságára?
Minden 2015-ben kezdődött, amikor az ukránok elkezdték a kárpátaljai magyarság jogait nagyon durván megsérteni, csökkenteni, visszavágni. Abban az évben fogadták el az első olyan törvényt, amely megnehezítette a magyarok anyanyelvi oktatását Kárpátalján, mára pedig oda jutottunk: az anyanyelvhasználat szempontjából rosszabb helyzetben vannak a magyarok, mint anno a Szovjetunió idejében. Ezt nem én állítom, hanem a kárpátaljai magyarok mondják. Számtalan alkalommal kértük az ukrán vezetőket, adják vissza a magyar nemzeti közösség jogait, de ezt minden esetben elutasították, sőt: újabb és újabb lépéseket tettek rossz irányba. Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy egy olyan ország, amely azt állítja magáról, felkészült az európai uniós tagságra, ilyen fontos európai alapértéket, mint a nemzeti kisebbségek jogai, gyakorlatilag semmibe vesz és lábbal tipor. Innen indult minden, azóta pedig jól láthatóan az ukránok úgy gondolják, ők fújják a passzátszelet az Európai Unióban is, követelőznek, diktálnak, s elfelejtik: ők kívül vannak, mi meg belül, és az, hogy mi történik itt belül, az rajtunk múlik, nem rajtuk.
Az ukrán maffia átjáróháza lennénk?
Génmódosított és szennyezett élelmiszerek, rossz minőségű alapanyagok – csak néhány címszó abból, amit hallani lehet az ukrán mezőgazdasági termelésről. Valódi annak a veszélye, hogy ezekkel elárasztják Európát? Ha felveszik őket, akkor ez egyértelmű, de vannak olyan sejtések, már most is jelen vannak e termékek az európai piacon.
Érdemes a tapasztalatból kiindulni. Korábban született egy megállapodás, hogy az Ukrajnából származó gabonát – mivel azt nem tudják a kikötőikből elszállítani a Közel-Keletre, Afrikába – Közép-Európán keresztül vihessék a délkelet-európai kikötőkbe, ahol hajókra rakják és elviszik azt. Ehelyett mi történt? Behozták Közép-Európába – és itt dobták piacra. Ezzel pedig gyakorlatilag tönkretették a közép-európai gazdákat és egyúttal az élelmiszerbiztonságot is. Az Európai Unióban nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a mezőgazdasági tevékenységre, a gazdálkodásra, az élelmiszerbiztonságra, de ez az ukránok esetében nem így van. Rossz minőségben zajlik a termelés, és ha ezek az áruk bekerülnek Európába, akkor tönkreteszi a gazdákat, az élelmiszerbiztonságunkat – sőt: a biztonságunkat is. Amennyiben Ukrajnát felvesszük az Európai Unióba, azzal a háborút vennénk fel, ráadásul az ukrán maffia átjáróháza lennénk Európa nyugati fele és Ukrajna között. Ezt sem akarhatjuk.
A földrajzot figyelembe kell venni!
Amikor Trumpot megválasztották az USA-ban, a magyar kormány örömmel konstatálta ezt, és azóta szemmel láthatóan javultak a két ország kapcsolatai. Aztán úgy tűnt, az amerikai elnök energiapolitikai kérdésben inkább az EU-narratívát tette magáévá – de jött a telefonbeszélgetés, és minden megváltozott. Mi történt az éterben, vacsora közben? S ez mit jelent a jövőre vonatkozóan?
A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök baráti kapcsolatban áll, ezt pedig az európai vezetők borzasztóan utálják, és persze irigylik. Nem tudják elviselni, hogy a világ első számú szuperhatalmának vezetője Európában a magyar miniszterelnökkel ápolja a legjobb kapcsolatot. Ennek persze számos oka van, például az: Orbán Viktor volt az egyetlen az öreg kontinensről, aki kiállt az amerikai elnök mellett, amikor nem ő volt az USA vezetője. Ebből a barátságból fakadóan pedig mindent meg tudnak beszélni egymással. Donald Trumpot megpróbálták félrevezetni és meggyőzni arról az európai – elvileg – szövetségeseink, barátaink, hogy Magyarország azért vesz orosz kőolajat és földgázt, hogy finanszírozza az orosz háborút. Ezzel szemben a valóság az – és ezt mondta el a miniszterelnök az elnöknek –, hogy ez számunkra fizikai kérdés, nem politikai vagy ideológiai. Mi itt vagyunk Közép-Európában, a csövek alapvetően Oroszországból jönnek, és ezen energiahordozók nélkül ma Magyarország energiaellátására fizikailag nincsen lehetőség. Amennyiben ezt az infrastruktúrát elvágjuk, akkor a maradék vezetékek nem rendelkeznek akkora kapacitással, hogy elegendő kőolajat és földgázt szállítsanak. Ma Magyarország energiaellátása biztonságban van, mert több forrásból, több útvonalon tudunk energiahordozókat vásárolni. Ezt korábban elmondtam az amerikai külügyminiszternek is, aki azt válaszolta: bizony, a földrajzot figyelembe kell venni! Jól látható, az amerikaiak sokkal jobban megértik a fizikai és földrajzi valóság kérdését, mint az európaiak. Illetve valószínűleg az európaiak is értik ezt, csak őket nem érdekli, mert oly mértékben elvakultak Ukrajna ügyében s olyan szinten átpolitizálják és átideologizálják ezt a kérdést, hogy nem foglalkoztatja őket a puszta valóság.
2022-ben le lehetett volna zárni
Belátható időn belül vége lehet a háborús őrületnek Európában? Mi kellene ehhez?
Szerintem egy amerikai-orosz megállapodás. Ennek érdekében Donald Trump is sokat tesz, ám a probléma az, hogy az európaiak egyáltalán nem érdekeltek a békében, mert ha az beköszönt, akkor a választópolgárok feltehetnék a kérdést az európai vezetőknek: miért olyan stratégiát folytattak, amely meghosszabbította a háborút s nehezebb helyzetbe hozta az európai embereket. Ezt a háborút már le lehetett volna zárni. 2022 áprilisában az isztambuli tárgyalásokon közel jártak ehhez, de akkor a nyugatiak belekergették a folytatásba az ukránokat.
Új dimenzióban a magyar gazdaság
Beszéljünk a gazdaságról is, hiszen a béke mellett e terület határozza meg a jövőt. Évről évre javuló külgazdasági adatokról számol be, az idei első kilenc hónap e tekintetben mit hozott?
Tavaly exportrekordot döntött a magyar gazdaság, ennél most kilenc hónap után jobban állunk, tehát úgy tűnik, az év végére ismételten minden idők legjobb exportteljesítményét látjuk majd. Olyan nagyberuházások zajlanak az országban, amelyek teljesen új dimenzióba helyezik a magyar gazdaságot. A BMW-gyár átadása megtörtént, Kecskeméten Európa legnagyobb Mercedes-gyára épül, amely jövőre már termelni fog. Idén befejeződik a BYD építése Szegeden, s ez, a világ legnagyobb elektromos autóipari vállalatának egyetlen európai gyáraként már termelni fog. Debrecenben befejeződik Európa legnagyobb elektromos akkumulátorgyárának építése, az Audi pedig – ahogy mondani szokták – csapágyasra hajtja a gyárát Győrben. Emellett termelési rekord van a Stellantisnál Szentgotthárdon, tehát a magyar gazdaság az elmúlt nagyon nehéz időszakban is erősödött. Sajnos, az egész európai versenyképesség drámai mértékben csökkent a rossz politikai döntések, a háború, az energiaválság és az inflációs válság miatt, de mi a gazdasági semlegesség stratégiájával megtaláltuk azt a szűk ösvényt, amin úgy tudtunk haladni, hogy a negatív európai környezet dacára a magyar gazdaság erősödik.
A keletiek és a nyugatiak együttműködhetnek
Ezek szerint továbbra is vonzó befektetési célpont Magyarország. S inkább a keleti vagy a nyugati vállalatok jönnek, érdeklődnek?
A számok azt mutatják, sikeres az a stratégiai célkitűzésünk, hogy Magyarország a keleti és a nyugati gazdaság találkozási pontja legyen. Idehaza Németország a legnagyobb beruházó, Kína a második. Közben az amerikai vállalatok idén eddig nyolc új beruházást jelentettek be. A magyar gazdaság sikerét az adja, hogy mi biztosítjuk az akadálymentes és zavartalan együttműködés lehetőségét a keleti és a nyugati vállalatok számára. Az autóipari átalakulás alapvetően meghatározza a világgazdaság folyamatait, és ez csak a globális vállalatok globális munkamegosztásával elképzelhető. Ebben a helyzetben az az ország lehet sikeres, amely ehhez jó feltételeket kínál. Mi a legjobbakat adjuk, hiszen nálunk a keletiek és a nyugatiak együttműködhetnek.
Jelentősen növelték a tranzitdíjat
Számunkra itt Zalában különösen érzékeny a magyar-horvát kapcsolat. Most kiéleződött az ellentét az orosz kőolaj szállítása, az Adria-vezeték hatékonysága és a tranzitdíj kapcsán. Létezik értelmes kompromisszum, vagy mostantól rosszban lesz a két ország – az eltérő gazdasági és politikai érdekek miatt?
Meg kell tartani a jó viszonyt, s mi minden szomszédunkkal erre törekszünk. Általánosságban Horvátországgal is jó a kapcsolatunk, ám van egy konkrét terület, amelyen súlyos vita van közöttünk. Ez az energiaellátás kérdése. A kérdés az, hogy Horvátországon keresztül ellátható-e Magyarország kőolajjal. A mi válaszunk az, hogy nem, a horvátok ezt vitatják. Nézzük a tényeket: a Horvátországon keresztül haladó kőolajvezeték kisebb kapacitással rendelkezik, mint amire Magyarország és Szlovákia ellátásához szükség van, ráadásul mi nem szeretnénk egyetlen szállítási útvonaltól függeni. Nem akarunk a horvátok kezében lenni az energiaátállás szempontjából, annál inkább nem, mert mióta kitört a háború, jelentősen növelték a kőolajvezetékük használatának díját, az úgynevezett tranzitdíjat. Vagyis nyerészkednek azon, hogy átalakul az európai energiaellátási térkép. Ez egy vitapont közöttünk, ám ettől függetlenül normálisan tudunk egymással beszélni.
„A vitákat meg kell vívni!”
Ha már így van, akkor nem lehetne e kérdést mondjuk Csáktornyán megbeszélni – és nem Brüsszelben, az európai nyilvánosság előtt?
Számtalanszor beszéltünk már erről, például Nagykanizsán, amikor a horvát külügyminiszter kollégával és az energiaügyi tárcavezetővel találkoztam. Több egyeztetés volt ebben a témában, de a nézeteltérés továbbra is fennál. A vitákat meg kell vívni, ilyen az életünk.
Ezt olvasta már?
Milliárdok a biztonságért – védelmi ipari központot létesít a Rheinmetall Zalaegerszegen
Fontos bejelentéseket tett Zalaegerszegen Szijjártó Péter: az autóipari forradalom legnagyobb nyerteséről beszélt a miniszter