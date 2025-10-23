Sziget a Balatonban - mi lesz a tóval? Megdöbbentő videó! (galériával)

Csökken a tó vízszintje, apad a Balaton, kiszárad a Balaton, sétálni lehet a mederben - két hete is foglalkoztunk a tó vízszintjével, amikor évtizedes negatív rekordon - 66 centiméteren volt a vízállás. Vajon a sziget a Balatonban egyre nagyobb vagy gyakoribb lesz, vagy késő ősszel, télen emelkedik a vízszint?

Sziget a Balatonban előfordul, a keszthelyi Városi strandon, a part közelében pedig látványosan visszahúzódott a víz

Fotó: Keszey Ágnes

Megdöbbentő videó

A napokban a népszerű videómegosztó oldalon baljós felvétel jelent meg a Balatonban kialakult szigetszerű képződményről.

Van is víz, de nincs is - lesz újabb sziget a Balatonban?

Azt, hogy megmarad-e a sziget a Balatonban, vagy eltűnik, kiszárad-e a Balaton, vagy ismét több lesz a víz, teljes bizonyossággal senki nem tudja, de tudományos alapú előrejelzések vannak.

Nem is olyan régen írtunk arról, hogy a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója, dr. Kovács Erik úgy véli: "a jelenlegi trendek alapján a Balaton nem fog kiszáradni, de az időszakos és térbeli szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek".

Látványosan visszahúzódott a vízszint a keszthelyi Városi strandon

Fotó: Keszey Ágnes

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint egyébként október 23-án 64 centiméter a vízállás, ez két centivel alacsonyabb, mint amikor október elején írtunk a tó vízszintjéről.

A strandtól néhány méterre már partközelben is hullámzik a víz

Fotó: Keszey Ágnes

Keszthelyen járva markáns különbség látszódott: a Városi Strand homokos partjánál, a Szigetfürdő közelében jelentősen visszahúzódott a víz, a strandon kívül már inkább iszapos volt, vékonya sávban volt száraz, a móló környékén pedig már hullámzó volt a víz.