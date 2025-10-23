október 23., csütörtök

Ismét csökkent a vízállás

1 órája

Sziget a Balatonban - mi lesz a tóval? Megdöbbentő videó! (galériával)

Címkék#vízszint#Balaton#apadás

Sziget a Balatonban - új képződményről jelent meg egy felvétel a napokban az egyik népszerű videómegosztó oldalon. Az elmúlt hetekben kétségbeesett bejegyzések, vélemények láttak napvilágot, attól tartva, hogy kiszárad a tó. Vajon a sziget a Balatonban megszokott lesz, vagy emelkedésnek indul a vízszint?

Keszey Ágnes

Csökken a tó vízszintje, apad a Balaton, kiszárad a Balaton, sétálni lehet a mederben - két hete is foglalkoztunk a tó vízszintjével, amikor évtizedes negatív rekordon  - 66 centiméteren volt a vízállás. Vajon a sziget a Balatonban egyre nagyobb vagy gyakoribb lesz, vagy késő ősszel, télen emelkedik a vízszint?

Sziget a Balatonban, apad a Balaton
Sziget a Balatonban előfordul, a keszthelyi Városi strandon, a part közelében pedig látványosan visszahúzódott a víz 
Fotó: Keszey Ágnes

 

Megdöbbentő videó 

A napokban a népszerű videómegosztó oldalon baljós felvétel jelent meg a Balatonban kialakult szigetszerű képződményről. 

 

@gaborseveneightnine

♬ Original Sound - Unknown

Van is víz, de nincs is  - lesz újabb sziget a Balatonban? 

Azt, hogy megmarad-e a sziget a Balatonban, vagy eltűnik, kiszárad-e a Balaton, vagy ismét több lesz a víz, teljes bizonyossággal senki nem tudja, de tudományos alapú előrejelzések vannak. 
Nem is olyan régen írtunk arról, hogy a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója, dr. Kovács Erik  úgy véli: "a jelenlegi trendek alapján a Balaton nem fog kiszáradni, de az időszakos és térbeli szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek".  

Látványosan visszahúzódott a vízszint a keszthelyi Városi strandon 
Fotó: Keszey Ágnes

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint egyébként október 23-án 64 centiméter a vízállás, ez két centivel alacsonyabb, mint amikor október elején írtunk a tó vízszintjéről. 

A strandtól néhány méterre már partközelben is hullámzik a víz 
Fotó: Keszey Ágnes

Keszthelyen járva markáns különbség látszódott: a Városi Strand homokos partjánál, a Szigetfürdő közelében jelentősen visszahúzódott a víz, a strandon kívül már inkább iszapos volt, vékonya sávban volt száraz, a  móló környékén pedig már hullámzó volt a víz.

Sziget a Balatonban

Fotók: Keszey Ágnes

 

