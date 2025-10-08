október 8., szerda

Szex a neten

Pornófővárost avattak: letaszították a trónról a zalai falut, de így is ezüstérmes!

Nem hiszünk a szemünknek, egy zalai település ismét szerepel a szexuális tartalmakat leginkább fogyasztó helyek rangsorában. Hogy pontosan hol találjuk ezt szexuálisan túlfűtött települést, és milyen előkelő helyezést ért el, arról cikkünkben számolunk be.

Benedek Bálint

A szexuálisan túlfűtött magyarországi települések rangsorának a Szexrandi.hu társkereső 2015-óta minden évben utánajár, a Google Trends mutatói segítségével. Rendszerint kiderítik, hogy földrajzilag hol a legfogékonyabbak a magyarok a szexuális tartalmak iránt. Az oldal munkatársai most ismét a nyilvánosság elé tárták a kutatás eredményeit, hogy tavaly nyár óta mely városokban mozdult rá igazán a lakosság az érzéki tartalmakra, és hol kerestek rá a legtöbben a szex szóra.

szexuálisan túlfűtött
Szexuálisan túlfűtött a nyugati országrész, ezt Zalában már megszokhatták
Fotó: Szexrandi

Szexuálisan túlfűtött még mindig Zala

Mint írták: a tavalyi első helyezett a Zala vármegyei Nemesrádó lett, és most egyetlen helyet rontott a listán, de az ezüstérmet kiérdemelte. Az idén a pornó "fővárosa" a Zala szomszédjában, a vármegyehatártól mintegy 40 kilométerre, Somogy vármegyében található Kiskorpád lett, ami a tavalyi 8. helyről tornázta fel magát a csúcsra. A harmadik helyen a Vas vármegyei Oszkó végzett.

A városok közül a kanyarban sincs zalai

A legszexéhesebb városok listáján megőrizte helyét tavalyról Tiszaszentimre és Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, de a helyezések között még van azért pár kelet-magyarországi település, mint Heves, Cigánd és Nyírcsaholy. Budapest továbbra is messze lemarad a lista elejéről. Úgy tűnik, a fővárosi szexéhes emberek nem feltétlenül csak az online térben keresik a kielégülést.

 

 

