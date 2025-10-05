október 5., vasárnap

Túraútvonalak és érdekes desztinációk, közösségi események, no és persze a finom zalai étkek, italok tárháza. A Szeretünk Zala a Covid-járvány alatt, után kezdte útját, s lett alig öt év alatt a közösségi média meghatározó turisztikai-gasztronómia szereplője. A tősgyökeres Adorján Flóra, s a fővárosból „gyüttmentként” Zalába települt párja, Pocsai B. Ábel a régióban valóban itthon érzi magát, s ezt az érzést, illetve a felfedezés örömét adják át szívvel-lélekkel mindazoknak, akik valóban szeretik Zalát.

Mozsár Eszter
Szeretünk Zala: a slow turizmus csodája és a kapcsolatok ereje

Adorján Flóra társalapító, marketing szakértő és Pocsai B. Ábel társalapító, kreatív kommunikációs szakértő Csipke kutyával a Zaol-podcast adásában.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A beszélgetést egy kedves családtag, az örökbe fogadott barátságos magyar vizsla, Csipke felügyelte. Nem vakkantott bele a felnőttek dolgába, sőt, figyelte a gazdik minden szavát. A Szeretünk Zala csapata ma már vele teljes, számos esemény kísérője lett a kutyus. Hármasukkal találkozhatunk a Göcseji Dombérozó vagy az Aranyló Göcsej, esetleg az Őrségi vásárok programjain vagy a Nyitott Porta Napok eseményein. 

Szeretünk Zala mindenhol. Ábel és Flóra egy forgatáson a Zala-völgyben a Skapér Méhészetben.
Fotó:  Fotó: Tóth Liliána, Plate instye 

Szeretünk Zala: egy étterem teraszán született

Ma már 15 ezer követővel rendelkeznek a közösségi médiában, ezrek olvassák weboldalukat. Legutóbb Zalakaros, a Kis-Balaton és Zala vármegye hírét vitték a Duna TV Nyár25 műsorába. Flóra és Ábel meséltek a Zaol-podcast adásában a kezdetekről, az aktuális projektekről, a kedvenc zalai helyekről, ízekről és persze a tervekről. Büszkék arra is, hogy az Aktív Kalandor kiadványait szerkeszthették. Ha pedig természet, kultúra, gasztronómia terén szeretnénk ötletet, akkor keressük a Szeretünk Zala magazint, böngésszük az oldalakat, s mazsolázzunk az általuk gyűjtött 200 látnivaló, program közül. 

 

