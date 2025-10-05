Szeretünk Zala: a slow turizmus csodája és a kapcsolatok ereje

A beszélgetést egy kedves családtag, az örökbe fogadott barátságos magyar vizsla, Csipke felügyelte. Nem vakkantott bele a felnőttek dolgába, sőt, figyelte a gazdik minden szavát. A Szeretünk Zala csapata ma már vele teljes, számos esemény kísérője lett a kutyus. Hármasukkal találkozhatunk a Göcseji Dombérozó vagy az Aranyló Göcsej, esetleg az Őrségi vásárok programjain vagy a Nyitott Porta Napok eseményein.

Szeretünk Zala mindenhol. Ábel és Flóra egy forgatáson a Zala-völgyben a Skapér Méhészetben.

Fotó: Fotó: Tóth Liliána, Plate instye

Szeretünk Zala: egy étterem teraszán született

Ma már 15 ezer követővel rendelkeznek a közösségi médiában, ezrek olvassák weboldalukat. Legutóbb Zalakaros, a Kis-Balaton és Zala vármegye hírét vitték a Duna TV Nyár25 műsorába. Flóra és Ábel meséltek a Zaol-podcast adásában a kezdetekről, az aktuális projektekről, a kedvenc zalai helyekről, ízekről és persze a tervekről. Büszkék arra is, hogy az Aktív Kalandor kiadványait szerkeszthették. Ha pedig természet, kultúra, gasztronómia terén szeretnénk ötletet, akkor keressük a Szeretünk Zala magazint, böngésszük az oldalakat, s mazsolázzunk az általuk gyűjtött 200 látnivaló, program közül.