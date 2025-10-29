Még az országgyűlési képviselő és a polgármester is táncra perdült a zalai település rendezvényén (galéria, videó)

Zalalövőn régi hagyomány, hogy októberben, azaz az idősek hónapja alkalmából köszöntik a város szépkorú polgárait. Ettől a szokástól idén sem tértek el, a helyi általános iskola aulájában látták vendégül a korosztály tagjait, s mint azt a polgármester kiemelte: soha ennyien nem vettek még részt a helyi szépkorúak ünnepén. Köszöntőbeszédében Gyarmati Antal kiemelte: „ideális esetben nem elsősorban az életkorunknak kell jellemeznie, meghatároznia bennünket, hiszen életkortól függetlenül lehetünk fiatalosak vagy öregesek, és ez nem csupán a mozgásunkra, de az észjárásunkra is vonatkozik”. Beszélt az élettapasztalat fontosságáról, de arról is, hogy a generációk közötti kapcsolattartásnak nemcsak a családon belül, a társadalomban is fontos szerepe van. Linn Skåber norvég írónőt idézve úgy fogalmazott: „az időseknek több időt kellene tölteniük a fiatalokkal, hogy a fiatalok jobb fiatalok, az idősek pedig jobb idősek legyenek.”

Vigh László (balról), a születésnapja alkalmából külön is köszöntött Laki József és Gyarmati Antal a zalalövői szépkorúak ünnepén

Fotó: Gyuricza Ferenc

Változás a szociális ellátásban

Gyarmati Antal végül köszönetet mondott azon személyeknek is, akik az időskorúak ellátásában, illetve egyéb szociális munkakörökben dolgoznak. A polgármester ennek kapcsán szólt egy szépkorúakat érintő fontos változásról is. Mint mondotta: a Zalamenti és Őrségi Református Alapszolgáltatási Központ visszaadta a szociális étkeztetés feladatát az önkormányzatoknak, ezért azt a jövőben a 43 őrségi és zalai település összefogásával működő szociális társulás látja el. Az ebédek kiszállítását Zalalövőn újra a tanyagondnoki szolgálat végzi. Ezen bejelentés kapcsán Gyarmati Antal arra is felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy aki szükségét érzi ezen ellátás igénybe vételének, az mielőbb jelezze nekik.

Az országgyűlési képviselő is köszöntötte a vendégeket

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője az ünnep méltósága mellett részben saját családjához köthető történetekkel többet közt arról is beszélt, vajon tudjuk-e értékelni az életet, valamint képesek vagyunk-e arra, hogy örüljünk apró csodáinak, amelyek szebbé teszik napjainkat. Emellett szólt a tiszteletadás fontosságáról is, amellyel embertársaink iránt érzett megbecsülésünket fejezhetjük ki.