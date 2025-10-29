október 29., szerda

Nárcisz névnap

Szépkorúak ünnepe

21 perce

Még az országgyűlési képviselő és a polgármester is táncra perdült a zalai település rendezvényén (galéria, videó)

Címkék#ünnep#szépkorúak#Zaol videó#Idősek hónapja#önkormányzat#vendéglátás

A város közösségének pillérei, történetének őrzői és múltjának tanúi. Így jellemezte Gyarmati Antal polgármester Zalalövő időskorú lakóit. A minap megtartott szépkorúak ünnepén azt is kiemelte: az idős kor nemcsak a múltról szól, hiszen olyan polgárok előtt fejezi ki tiszteletét az önkormányzat, akiknek a jelenben is fontos feladatuk van, hiszen az évek alatt megszerzett tudásuk és belátásaik révén utódaik útját is egyengethetik.

Gyuricza Ferenc

Zalalövőn régi hagyomány, hogy októberben, azaz az idősek hónapja alkalmából köszöntik a város szépkorú polgárait. Ettől a szokástól idén sem tértek el, a helyi általános iskola aulájában látták vendégül a korosztály tagjait, s mint azt a polgármester kiemelte: soha ennyien nem vettek még részt a helyi szépkorúak ünnepén. Köszöntőbeszédében Gyarmati Antal kiemelte: „ideális esetben nem elsősorban az életkorunknak kell jellemeznie, meghatároznia bennünket, hiszen életkortól függetlenül lehetünk fiatalosak vagy öregesek, és ez nem csupán a mozgásunkra, de az észjárásunkra is vonatkozik”. Beszélt az élettapasztalat fontosságáról, de arról is, hogy a generációk közötti kapcsolattartásnak nemcsak a családon belül, a társadalomban is fontos szerepe van. Linn Skåber norvég írónőt idézve úgy fogalmazott: „az időseknek több időt kellene tölteniük a fiatalokkal, hogy a fiatalok jobb fiatalok, az idősek pedig jobb idősek legyenek.” 

Vigh László (balról), a születésnapja alkalmából külön is köszöntött Laki József és Gyarmati Antal a zalalövői szépkorúak ünnepén
Fotó: Gyuricza Ferenc 
Fotó: Gyuricza Ferenc

Változás a szociális ellátásban

Gyarmati Antal végül köszönetet mondott azon személyeknek is, akik az időskorúak ellátásában, illetve egyéb szociális munkakörökben dolgoznak. A polgármester ennek kapcsán szólt egy szépkorúakat érintő fontos változásról is. Mint mondotta: a Zalamenti és Őrségi Református Alapszolgáltatási Központ visszaadta a szociális étkeztetés feladatát az önkormányzatoknak, ezért azt a jövőben a 43 őrségi és zalai település összefogásával működő szociális társulás látja el. Az ebédek kiszállítását Zalalövőn újra a tanyagondnoki szolgálat végzi. Ezen bejelentés kapcsán Gyarmati Antal arra is felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy aki szükségét érzi ezen ellátás igénybe vételének, az mielőbb jelezze nekik.

Az országgyűlési képviselő is köszöntötte a vendégeket

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője az ünnep méltósága mellett részben saját családjához köthető történetekkel többet közt arról is beszélt, vajon tudjuk-e értékelni az életet, valamint képesek vagyunk-e arra, hogy örüljünk apró csodáinak, amelyek szebbé teszik napjainkat. Emellett szólt a tiszteletadás fontosságáról is, amellyel embertársaink iránt érzett megbecsülésünket fejezhetjük ki. 

Ajándékozás és tánc a szépkorúak ünnepén

A zalalövői szépkorúak ünnepén bevett szokás, hogy a meghívott városlakók közül néhány személyt külön is köszöntenek. Horváth Józsefné és Hassay Béla mint a jelenlévő legidősebb hölgy és férfi vendég vehetett át ajándékot, Kuglerné Nagy Györgyi és Molnár József mint az ünnepeltek jelenlévő körének két legfiatalabb tagja tehette ugyanezt, Laki József pedig a születésnapja apropóján fogadhatta az országgyűlési képviselő és a polgármester gratulációját. A köszöntéseket követően előbb a Borosán-völgy Nonprofit Kft. munkatársai adtak rövid műsort – amelynek végén mások mellett Vigh Lászlót és Gyarmati Antalt is táncba vitték –, majd a vacsora előtt a népszerű énekes, Sihell Ferry szórakoztatta a vendégeket. 

Szépkorúak ünnepe Zalalövőn

Fotók: Gyuricza Ferenc

 

 

