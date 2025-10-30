1 órája
Itt az utánpótlás: tíz fiatal orvos érkezett a vármegyei kórházba
Sok fiatal orvossal találkozhatunk Zalaegerszegen. Idén tíz rezidens érkezett a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba, őket köszöntötte szerdán az intézmény menedzsmentje. Erről Facebook-oldalán számolt be a kórház.
A rezidensek és a menedzsment a Szent Rafael Kórházban tartott rendezvényen
Forrás: Facebook / Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
Dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD. főigazgató örömét fejezte ki, hogy a most bemutatkozó fiatalokkal együtt az elmúlt években már 73-ra nőtt az itt szakképesítést megszerezni kívánó orvosok száma. Arról is beszélt: a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház vezetőségének célja, hogy ne csupán a rezidensek szakvizsgájának megszerzését segítse, de jövőképet is nyújtson számukra. A főigazgató a generációk közötti különbséget ez esetben előnyként nevezte meg, rámutatva, hogy a most rezidens éveiket töltő fiatalok a nyelvtudás és a mesterséges intelligencia használatának terén élveznek előnyöket, míg az idősebbek szakmai tudásukkal tudják segíteni fejlődésüket.
A Szent Rafael Kórházban külön a sürgősségi esetekről is lesz képzési modul
Dr. Kovátsné Dr. Bretus Angelika orvosigazgató hangsúlyozta, a kórházban jól működő rezidensprogram zajlik, melynek egyik elemeként tavasszal megismétlik azt a képzési modult, ami kifejezetten a sürgősségi klinikai esetek bemutatásával foglalkozik a különböző osztályok tekintetében.
Az eszközellátás folyamatos biztosításáról és a kórház stabil anyagi helyzetéről Kiss Ilona Andrea gazdasági igazgató beszélt az összejövetelen. Rámutatott, fő feladata, hogy ne csak szakmailag, de infrastrukturálisan is megfelelő hátteret nyújtsanak a rezidenseknek, hozzásegítve őket a hivatásuk gyakorlásához szükséges tudás elsajátításához.
Dancs Jenő ápolási igazgató elmondta, a kórházban magas a képesítéssel rendelkező szakdolgozók aránya. A kollégák nagy tapasztalattal rendelkeznek, így arra biztatta a rezidenseket, hogy bátran támaszkodjanak rájuk is a munkavégzés során.
A skill labor is a rendelkezésükre áll
A kórház skill laborja által nyújtott lehetőségeket oktatási ápolási igazgató-helyettesként Dr. Oroszlánné Pilipár Krisztina ismertette. A labor lehetőséget nyújt arra, hogy a rezidens kollégák biztonságos, ugyanakkor élethű keretek között sajátíthassanak el a meglévő tudásuk mellé újabb képességeket. Papp Judit minőségügyi ápolási igazgató-helyettes szintén kiemelte, hogy a kórházban folyó szakmai munka hasznára lesz a hivatásukat épp csak elkezdő fiataloknak. Végezetül az orvos igazgató-helyettes szólt a rezidensekhez. Dr. Kovács Tamás rámutatott, hogy az intézmény régiós kórházként, bármely szakterületet tekintve is széles mezsgyén képes eseteket felmutatni, ami kiváló alkalmat ad a tapasztalt szakmaiság megszerzéséhez.
A kötetlen beszélgetést követően a jelenlévő nyolc fiatal orvos átvette emléklapjait, majd valamennyien bemutatkoztak.
- Dr. Faragó Barnabás a Szájsebészeti Osztályra,
- Dr. Sassupe Viktor a Kardiológiai Osztályra,
- Dr. Wappler Franciska a Neurológiai Osztályra,
- Dr. Kósi Zsófia a Neurológiai Osztályra,
- Dr. Somogyi Laura az Általános és Érsebészeti Osztályra,
- Dr. Kocsa János az Aneszteziológia és Intenzív Osztályra,
- Dr. Beck Dóra a Radiológiai és Izotópdiagnosztikai Osztályra,
- Dr. Hammer-Dobri Eszter az Urológiai Osztályra érkezett.
Ketten igazoltan voltak távol a rendezvényről.
Két új EKG-készülék a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban – minden hónapra jut fejlesztés
Rezidens: először érkeztek fiatal orvosok az urológiára és a fül-orr-gégészetre