Egészségügy

1 órája

Itt az utánpótlás: tíz fiatal orvos érkezett a vármegyei kórházba

Sok fiatal orvossal találkozhatunk Zalaegerszegen. Idén tíz rezidens érkezett a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba, őket köszöntötte szerdán az intézmény menedzsmentje. Erről Facebook-oldalán számolt be a kórház.

Zaol.hu
Itt az utánpótlás: tíz fiatal orvos érkezett a vármegyei kórházba

A rezidensek és a menedzsment a Szent Rafael Kórházban tartott rendezvényen

Forrás: Facebook / Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD. főigazgató örömét fejezte ki, hogy a most bemutatkozó fiatalokkal együtt az elmúlt években már 73-ra nőtt az itt szakképesítést megszerezni kívánó orvosok száma.  Arról is beszélt: a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház vezetőségének célja, hogy ne csupán a rezidensek szakvizsgájának megszerzését segítse, de jövőképet is nyújtson számukra. A főigazgató a generációk közötti különbséget ez esetben előnyként nevezte meg, rámutatva, hogy a most rezidens éveiket töltő fiatalok a nyelvtudás és a mesterséges intelligencia használatának terén élveznek előnyöket, míg az idősebbek szakmai tudásukkal tudják segíteni fejlődésüket. 

Rezidensek a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban most bemutatkozó fiatalokkal együtt az elmúlt években 73-ra nőtt az itt szakképesítést megszerezni kívánó orvosok száma
A Szent Rafael Kórházban a most bemutatkozottakkal együtt már 73 rezidens kíván szakképesítést szerezni. 
Fotó: Partics Andrea / Forrás: a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldala

A Szent Rafael Kórházban külön a sürgősségi esetekről is lesz képzési modul 

Dr. Kovátsné Dr. Bretus Angelika orvosigazgató hangsúlyozta, a kórházban jól működő rezidensprogram zajlik, melynek egyik elemeként tavasszal megismétlik azt a képzési modult, ami kifejezetten a sürgősségi klinikai esetek bemutatásával foglalkozik a különböző osztályok tekintetében. 

Az eszközellátás folyamatos biztosításáról és a kórház stabil anyagi helyzetéről Kiss Ilona Andrea gazdasági igazgató beszélt az összejövetelen. Rámutatott, fő feladata, hogy ne csak szakmailag, de infrastrukturálisan is megfelelő hátteret nyújtsanak a rezidenseknek, hozzásegítve őket a hivatásuk gyakorlásához szükséges tudás elsajátításához.

Dancs Jenő ápolási igazgató elmondta, a kórházban magas a képesítéssel rendelkező szakdolgozók aránya. A kollégák nagy tapasztalattal rendelkeznek, így arra biztatta a rezidenseket, hogy bátran támaszkodjanak rájuk is a munkavégzés során.

A skill labor is a rendelkezésükre áll

A kórház skill laborja által nyújtott lehetőségeket oktatási ápolási igazgató-helyettesként Dr. Oroszlánné Pilipár Krisztina ismertette. A labor lehetőséget nyújt arra, hogy a rezidens kollégák biztonságos, ugyanakkor élethű keretek között sajátíthassanak el a meglévő tudásuk mellé újabb képességeket. Papp Judit minőségügyi ápolási igazgató-helyettes szintén kiemelte, hogy a kórházban folyó szakmai munka hasznára lesz a hivatásukat épp csak elkezdő fiataloknak. Végezetül az orvos igazgató-helyettes szólt a rezidensekhez. Dr. Kovács Tamás rámutatott, hogy az intézmény régiós kórházként, bármely szakterületet tekintve is széles mezsgyén képes eseteket felmutatni, ami kiváló alkalmat ad a tapasztalt szakmaiság megszerzéséhez. 

A kötetlen beszélgetést követően a jelenlévő nyolc fiatal orvos átvette emléklapjait, majd valamennyien bemutatkoztak. 

  • Dr. Faragó Barnabás a Szájsebészeti Osztályra, 
  • Dr. Sassupe Viktor a Kardiológiai Osztályra, 
  • Dr. Wappler Franciska a Neurológiai Osztályra,  
  • Dr. Kósi Zsófia a Neurológiai Osztályra, 
  • Dr. Somogyi Laura az Általános és Érsebészeti Osztályra, 
  • Dr. Kocsa János az Aneszteziológia és Intenzív Osztályra, 
  • Dr. Beck Dóra a Radiológiai és Izotópdiagnosztikai Osztályra, 
  • Dr. Hammer-Dobri Eszter az Urológiai Osztályra érkezett. 

Ketten igazoltan voltak távol a rendezvényről. 

 

